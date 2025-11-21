Sohn wirft hin: Plötzlicher Abgang bei Schellhorns

Felix Schellhorn, der nach Jahren in der Spitzengastronomie und in Küchen auf der ganzen Welt, Kunst studierte, erklärte auch, dass es sich bei den Übergabeformalitäten gespießt habe. Es sei zu keiner Einigung innerhalb der Familie gekommen. Nach dem Rückzug und Polit-Wiedereinstieg von Staatssekretär Schellhorn sei eine Aufteilung des Seehofs und der anderen Betriebe (unter anderem Bierführer, M32) bis dato nur teilweise passiert.