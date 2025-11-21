Vorteilswelt
Trotz drei Hauben

Sohn wirft hin: Plötzlicher Abgang bei Schellhorns

Salzburg
21.11.2025 11:10
Drei Generationen Schellhorn: Felix, Karola und Sepp bei der Präsentation des Familienkochbuchs ...
Drei Generationen Schellhorn: Felix, Karola und Sepp bei der Präsentation des Familienkochbuchs im Jahr 2017(Bild: Gerhard Schiel)

Nach zwei Jahren im familieneigenen Hotel Seehof in Goldegg zieht sich Felix Schellhorn überraschend zurück. Der Koch, Künstler und Sohn von Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS) hatte dort erst vor wenigen Tagen drei Hauben erkocht.

0 Kommentare

Ein Social-Media-Post zur späten Abendstunde: Völlig überraschend gibt Felix Schellhorn sein Ende im Familienbetrieb in Goldegg im Pongau bekannt. Der 32-jährige Spitzenkoch hatte dort vor ziemlich genau zwei Jahren das Ruder übernommen. Erst vergangene Woche wurden Schellhorn und sein Team im hoteleigenen Restaurant „Ketchup“ mit 15 von 20 Punkten und drei Hauben im Gault Millau ausgezeichnet.

Der Sohn von Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS) hatte erst mit Dezember 2023 das Stammhaus der familieneigenen Gastronomiebetriebe vom Vater übernommen. Schellhorn junior hatte in den beiden Jahren seinen eigenen Handschliff angebracht. Nun ist Schluss. Mutter Susi Schellhorn werde den Betrieb weiterführen, so der Koch in seinem Posting.

Felix Schellhorn, der nach Jahren in der Spitzengastronomie und in Küchen auf der ganzen Welt, Kunst studierte, erklärte auch, dass es sich bei den Übergabeformalitäten gespießt habe. Es sei zu keiner Einigung innerhalb der Familie gekommen. Nach dem Rückzug und Polit-Wiedereinstieg von Staatssekretär Schellhorn sei eine Aufteilung des Seehofs und der anderen Betriebe (unter anderem Bierführer, M32) bis dato nur teilweise passiert.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Kommentare

Salzburg

