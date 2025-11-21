Busfahrer-Ehepaar kochte Crystal Meth in der Küche

Tagsüber waren sie als brave Linienbusfahrer in St. Pölten tätig – ein 40-jähriger Niederösterreicher mit iranischen Wurzeln und seine 33-jährige Ehefrau. Der anständige Beruf, für den jeder der beiden rund 2500 Euro im Monat verdiente, war offenbar aber nur die Tarnung. Denn nebenbei wurde groß abkassiert. Das Paar dealte im großen Stil mit der Horror-Droge Crystal Meth.

Drogentransport aus Deutschland

Am Donnerstag wurden die Eheleute gemeinsam mit zwei mutmaßlichen Mittätern aus der U-Haft zu ihrem Prozess im Wiener Landesgericht geführt. Es geht um kiloweise Drogen, die in der Wohnung des Paars sichergestellt wurden. „Neben der Übergabe von zwei Kilo Crystal Meth an einen verdeckten Ermittler, belasten die Protokolle der Telefonüberwachung, Observationen, die Hausdurchsuchung und die Auswertung des Mobiltelefons die Angeklagten“, sagt die Staatsanwältin.