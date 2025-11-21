In Birkenstock-Schlapfen um die Eishockey-Welt

Die Leidenschaft für Eishockey teilt Carter auch mit seinem jüngeren Bruder Brock. „Er spielt in der Western Hockey League an der kanadischen Westküste. Durch den großen Zeitunterschied ist es schwer, aber wir haben viel Kontakt und ich versuche ein paar seiner Spieler im Stream zu sehen.“ Dass mit Cole und Mitch Hults ein Brüderpaar bei den Caps spielt, „macht mich schon neidisch. Ich würde auch gerne mit Brock zusammen spielen.“ Was sie von klein auf im eigenen Garten taten. „Auch wenn es minus 25 Grad hatte.“ Die Souch sind ja schließlich Kanadier . .