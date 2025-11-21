In Birkenstock-Schlapfen um die Eishockey-Welt

Kanadier scheinen ein anderes Gefühl für Außentemperaturen zu haben. Zumindest gewinnt man diesen Eindruck, wenn man sich mit dem Eishockeyspieler Carter Souch unterhält. Der 24-Jährige ist aktuell der beste Torschütze der Vienna Capitals und träumt davon, mit seinem kleinen Bruder gemeinsam auf dem Eis zu stehen.
In Birkenstock-Schlapfen ohne Socken erscheint Capitals-Angreifer Carter Souch bei Außentemperaturen im niedrigen einstelligen Bereich zum Treffen mit der „Krone“. Darauf angesprochen, zuckt er nur die Schultern und meint lapidar: „Ich bin Kanadier.“
Überhaupt ist der 24-Jährige Eishockeyspieler nicht der große Sprücheklopfer, sondern eher ein ruhiger Typ, der auf dem Eis die Leistungen für sich sprechen lässt. Mit sieben Toren ist er der bisher erfolgreichste Torschütze der Caps, dazu kommen sechs Assists. „Klar ist es schön, wenn man gute Statistiken hat, aber es ist wirklich so, wie man es oft von uns Spielern hört: Wichtig ist nur, dass wir am Ende als Sieger vom Eis gehen.“
Das wollen die Kagraner auch heute beim KAC versuchen. „Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Die Partie zuhause gegen sie war schon sehr besonders, die Energie in der Halle war toll, ich denke, dass das dort auch so sein wird“, ist es für den Sommer-Neuzugang das erste Auswärts-Ligaduell mit dem Erzrivalen aus Kärnten.
Kartenspiele und Football
Bei Auswärtsfahrten wie dieser schätzt Carter „das Quatschen und Kartenspielen mit den Jungs. Das schweißt zusammen.“ Wenn es mal Sonntag spätabends zurückgeht, wird auch gerne mal am Tablet bei einem Football-Spiel mitgefiebert. „Ich bin kein Fan eines bestimmten Teams. Ich mag einfach den Sport und versuche auch mir etwas für meinen Sport mitzunehmen.“
Die Leidenschaft für Eishockey teilt Carter auch mit seinem jüngeren Bruder Brock. „Er spielt in der Western Hockey League an der kanadischen Westküste. Durch den großen Zeitunterschied ist es schwer, aber wir haben viel Kontakt und ich versuche ein paar seiner Spieler im Stream zu sehen.“ Dass mit Cole und Mitch Hults ein Brüderpaar bei den Caps spielt, „macht mich schon neidisch. Ich würde auch gerne mit Brock zusammen spielen.“ Was sie von klein auf im eigenen Garten taten. „Auch wenn es minus 25 Grad hatte.“ Die Souch sind ja schließlich Kanadier . .
