„Sonst hätten sie mich nicht eingebürgert …“

Deshalb gibt es vor dem Winter auch noch einige bürokratische Schwierigkeiten. „Für den Biathlon habe ich meine Starterlaubnis schon, im Langlauf fehlt sie noch“, so die sehbehinderte Sportlerin. Einen richtigen Stress hat die mehrfache Medaillengewinnerin bei Großereignissen noch nicht, für sie beginnt der Winter erst im Jänner, die ersten Wettkämpfe im Dezember in Kanada lässt sie noch aus. Aus gutem Grund: „Die Saison ist lange und das Highlight steht mit den Paralympics erst im März an. Da will ich dann in Hochform sein.“