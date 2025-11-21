Frau Holle hat es in ganz Kärnten schneien lassen

Ein Schneekleid hat sich über Kärnten gezogen – der Winter lässt grüßen. Bis zu 23 Zentimeter zählt man am Katschberg. Am Loiblpass sind es 21. Doch auch in den Tälern ist es weiß. Werden wir heuer weiße Weihnachten haben? Darüber spricht Wettermeteorologe Martin Ortner von GeoSphere.
Gute Chancen, dass der Schnee bleibt, sehen Wettermeteorologen vom Tauernwetter. „Denn es bleibt kalt – bei minus drei bis plus zwei Grad, in 2000 Meter Höhe bis zu minus zwölf Grad“, heißt es.
Mit dichten Wolken und zeitweise leichtem Schneefall ist am Freitag zu rechnen. Von Klagenfurt westwärts wird es meist weiß, im Osten ist der Schneefall eher unergiebig, auch Regentropfen können dabei sein. Freitagfrüh zählte man am Katschberg 23 Zentimeter, am Loibl 21.
Schnee in der kommenden Woche
Am Samstag muss man mit überwiegender Bewölkung rechnen, es bleibt aber meist trocken und die Sonne schaut vorbei. In den darauffolgenden Tagen können Meteorologen neuerlichen Schneefall nicht ausschließen.
Weiße Weihnachten?
„Wir haben derzeit mit frühwinterlichen Verhältnissen zu tun, es ist verbreitet angezuckert. Aber ob wir weiße Weihnachten haben, ist jetzt noch Kaffeesud lesen“, Martin Ortner, von GeoSphere Austria.
Pistenspaß startet in Kärnten
Und der Schnee kommt jetzt im November gerade recht. Denn die Skigebiete stehen kurz vor der Eröffnung. So startet die Koralpe am 6. Dezember in die Wintersaison, der Katschberg und andere größere Skigebiete am 5. Dezember.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.