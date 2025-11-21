Frau Holle hat es in ganz Kärnten schneien lassen

Ein Schneekleid hat sich über Kärnten gezogen – der Winter lässt grüßen. Bis zu 23 Zentimeter zählt man am Katschberg. Am Loiblpass sind es 21. Doch auch in den Tälern ist es weiß. Werden wir heuer weiße Weihnachten haben? Darüber spricht Wettermeteorologe Martin Ortner von GeoSphere.