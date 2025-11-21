Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis zu 23 Zentimeter

Frau Holle hat es in ganz Kärnten schneien lassen

Kärnten
21.11.2025 09:43
In Kärnten hat es geschneit.
In Kärnten hat es geschneit.(Bild: Elisa Aschbacher)

Ein Schneekleid hat sich über Kärnten gezogen – der Winter lässt grüßen. Bis zu 23 Zentimeter zählt man am Katschberg. Am Loiblpass sind es 21. Doch auch in den Tälern ist es weiß. Werden wir heuer weiße Weihnachten haben? Darüber spricht Wettermeteorologe Martin Ortner von GeoSphere. 

0 Kommentare

Gute Chancen, dass der Schnee bleibt, sehen Wettermeteorologen vom Tauernwetter. „Denn es bleibt kalt – bei minus drei bis plus zwei Grad, in 2000 Meter Höhe bis zu minus zwölf Grad“, heißt es.

Mit dichten Wolken und zeitweise leichtem Schneefall ist am Freitag zu rechnen. Von Klagenfurt westwärts wird es meist weiß, im Osten ist der Schneefall eher unergiebig, auch Regentropfen können dabei sein. Freitagfrüh zählte man am Katschberg 23 Zentimeter, am Loibl 21. 

Schnee in der kommenden Woche
Am Samstag muss man mit überwiegender Bewölkung rechnen, es bleibt aber meist trocken und die Sonne schaut vorbei. In den darauffolgenden Tagen können Meteorologen neuerlichen Schneefall nicht ausschließen. 

Über Schnee freut man sich auch in Metznitz.
Über Schnee freut man sich auch in Metznitz.(Bild: zVg)
In den Liesertaler Bergen schneit es nach wie vor.
In den Liesertaler Bergen schneit es nach wie vor.(Bild: zVg)
Schnee in Pörtschach
Schnee in Pörtschach(Bild: zVg)
Ein weißer Bauernhof am Haimburger Berg
Ein weißer Bauernhof am Haimburger Berg(Bild: zVg)

Weiße Weihnachten?
„Wir haben derzeit mit frühwinterlichen Verhältnissen zu tun, es ist verbreitet angezuckert. Aber ob wir weiße Weihnachten haben, ist jetzt noch Kaffeesud lesen“, Martin Ortner, von GeoSphere Austria. 

Pistenspaß startet in Kärnten 
Und der Schnee kommt jetzt im November gerade recht. Denn die Skigebiete stehen kurz vor der Eröffnung. So startet die Koralpe am 6. Dezember in die Wintersaison, der Katschberg und andere größere Skigebiete am 5. Dezember. 

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
KärntenKatschbergKlagenfurt
Weihnachten
Schnee
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.201 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
165.988 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist Aus für Luxushotel fix
141.628 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder hat nur noch diese Wintersaison offen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
659 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr Kärnten
Bis zu 23 Zentimeter
Frau Holle hat es in ganz Kärnten schneien lassen
NHL
Heftige Klatsche! Kasper liefert sich Schlägerei
Krone Plus Logo
Verfahren und Strafe
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
40-Jähriger gefasst
Haschplantage im eigenen Schlafzimmer betrieben
Mehrere Anfragen
Rückkehr zu Austria Wien? Das sagt Alex Grünwald
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf