Deal mit Magna

Fix: Nächster Autobauer aus China fertigt in Graz

Steiermark
21.11.2025 10:00
Magna-Manager Kurt Bachmaier, ACstyria-Geschäftsführerin Christa Zengerer und ...
Magna-Manager Kurt Bachmaier, ACstyria-Geschäftsführerin Christa Zengerer und Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (v. l.) auf der Automesse in Guangzhou: Der Aion V von GAC wird in Graz gefertigt.(Bild: Fanny Gasser)

Erfreuliche Nachrichten von der Automesse im chinesischen Guangzhou: Der Autobauer GAC hat einen Deal mit Magna unterzeichnet und fertigt ab sofort ein E-Modell in Graz. Ein Lichtblick für die schwächelnde steirische Automobilbranche und ihre Angestellten.

0 Kommentare

Lange wurde spekuliert, jetzt ist ex fix: Der chinesische Autobauer GAC (Guangzhou Automobile Group) macht mit Magna gemeinsame Sache. Es ist bereits der zweite große chinesische Name, der auf Graz als europäischen Produktionsstandort setzt. So fertigt Xpeng bereits zwei E-Modelle (G6 und G9) im Werk in der steirischen Landeshauptstadt – ein weiteres, der Xpeng P7+, soll zeitnahe folgen.

In derselben Produktionshalle rollt ab sofort auch der Aion V von GAC vom Band, das wurde am Freitag im Rahmen der großen Automesse in Guangzhou verkündet. Eine Jubelmeldung, die die steirische Automobilbranche nach der Hiobsbotschaft der Kündigungswelle bei AVL gebrauchen kann. „Wir freuen uns über die Kooperation mit GAC als langfristigen Partner für Europa. Der Suv Aion V ist ein erster wichtiger Schritt in dieser Partnerschaft“, sagt Magna-Manager Kurt Bachmaier vor Ort zur „Krone“.

Vor zweieinhalb Jahren habe man begonnen, das Netzwerk hier in China aufzubauen, jetzt trägt die Arbeit Früchte. Und diese können sich sehen lassen: Das Modell punktet mit einer qualitativen Innenausstattung und modernster Software. Hinter dem minimalistischen Design verbirgt sich enormes Know-how, von dem sich europäische Hersteller eine Scheibe abschneiden können.

Große Vorteile für beide Länder
„Jeder Schritt in Richtung Internationalisierung ist wichtig. Ziel muss es sein, langfristige Partner für die Steiermark zu finden, sodass auch unsere Zulieferer davon profitieren können“, sagt Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) und spielt damit auch auf mögliche neue Stellen an. Er begleitet aktuell steirische Betriebe auf der Delegationsreise in der Region rund um Guangzhou, um mögliche weitere Kooperationen auszuloten.

Lesen Sie auch:
Christa Zengerer, Geschäftsführerin von ACstyria: „Die Steiermark kann in Sachen Innovation ...
Magna und Co.
Autokrise: Steirische Zulieferer setzen auf China
17.11.2025

Für die beiden chinesischen Hersteller bietet die Partnerschaft mit dem steirischen Leitbetrieb vor allem den Vorteil, die europäischen Strafzölle auf E-Autos (der Höchstsatz liegt bei 35,3 Prozent) zu umgehen. Das ist möglich, indem die Fahrzeuge in Kleinteilen geliefert und anschließend bei Magna zusammengebaut werden (bekannt als „semi knocked down“). „Zu welchen Stückzahlen in Graz produziert wird, können wir noch nicht beantworten“, sagt Bachmaier. So viel ist sicher: Es soll nicht der letzte chinesische Auftrag für Magna gewesen sein.

Die Pressereise erfolgt auf Einladung des Landes Steiermark.

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Steiermark

