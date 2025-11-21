Fix: Nächster Autobauer aus China fertigt in Graz

Für die beiden chinesischen Hersteller bietet die Partnerschaft mit dem steirischen Leitbetrieb vor allem den Vorteil, die europäischen Strafzölle auf E-Autos (der Höchstsatz liegt bei 35,3 Prozent) zu umgehen. Das ist möglich, indem die Fahrzeuge in Kleinteilen geliefert und anschließend bei Magna zusammengebaut werden (bekannt als „semi knocked down“). „Zu welchen Stückzahlen in Graz produziert wird, können wir noch nicht beantworten“, sagt Bachmaier. So viel ist sicher: Es soll nicht der letzte chinesische Auftrag für Magna gewesen sein.