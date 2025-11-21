Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Olympia in Gefahr

Sorgen um Ski-Ass! Gut-Behrami schwer gestürzt

Ski Alpin
21.11.2025 10:10
Große Sorgen um die Schweizer Top-Skirennläuferin Lara Gut-Behrami!
Große Sorgen um die Schweizer Top-Skirennläuferin Lara Gut-Behrami!(Bild: GEPA)

Die Schweizer Skirennläuferin Lara Gut-Behrami ist am Donnerstag im Super-G-Training in Copper Mountain, Colorado, schwer gestützt. Erste Abklärungen vor Ort deuten auf eine Verletzung am linken Knie hin, wie Swiss-Ski am Freitag mitteilte. 

0 Kommentare

Die Olympiasiegerin im Super-G werde so rasch wie möglich von Nordamerika in die Schweiz zurückkehren, um umfassende medizinische Untersuchungen durchführen zu lassen, hieß es weiter.

Lesen Sie auch:
Lara Gut-Behrami ärgert sich über die Einstellung einiger Kolleginnen.
„Macht mich wütend“
Das stört Lara Gut-Behrami an jungen Kolleginnen
29.10.2025
Sauer wegen Bericht
Lara Gut-Behrami sperrt Journalisten aus
02.10.2025
Gut-Behrami hört auf
„Ihr Rücktritt ist keine große Überraschung“
26.06.2025

Zum Ausmaß der Verletzung werde erst nach diesen Untersuchungen eine Aussage möglich sein. Die 34-jährige Gut-Behrami hat bereits angekündigt, ihre Karriere nach dieser Saison beenden zu wollen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Alpin
Olympia in Gefahr
Sorgen um Ski-Ass! Gut-Behrami schwer gestürzt
Weltcup in Gurgl
Warum die Ski-Herren diesmal den Vortritt haben
Sie verblüfft Ski-Welt
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
Hohe Strafen
Italien: Start der Skisaison mit Helmpflicht!
OK vom Semmering
Jetzt fix: Weltcup mit Nachtslalom findet statt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine