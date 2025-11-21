Sorgen um Ski-Ass! Gut-Behrami schwer gestürzt

Die Schweizer Skirennläuferin Lara Gut-Behrami ist am Donnerstag im Super-G-Training in Copper Mountain, Colorado, schwer gestützt. Erste Abklärungen vor Ort deuten auf eine Verletzung am linken Knie hin, wie Swiss-Ski am Freitag mitteilte.
Die Olympiasiegerin im Super-G werde so rasch wie möglich von Nordamerika in die Schweiz zurückkehren, um umfassende medizinische Untersuchungen durchführen zu lassen, hieß es weiter.
Zum Ausmaß der Verletzung werde erst nach diesen Untersuchungen eine Aussage möglich sein. Die 34-jährige Gut-Behrami hat bereits angekündigt, ihre Karriere nach dieser Saison beenden zu wollen.
