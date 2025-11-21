Vorteilswelt
Nächtliche Arbeiten

Achtung, Autofahrer: Zwei Tunnelsperren bei Wien

Wien
21.11.2025 10:54
(Bild: P. Huber)

Wartungsarbeiten sowie Reparaturen nach einem Lkw-Unfall machen demnächst insgesamt drei Nachtsperren der Tunnel Vösendorf und Rannersdorf auf der S1 in Niederösterreich notwendig. Umleitungen über die Wiener Südosttangente (A23) und die Ostautobahn (A4) werden eingerichtet.

Am Montag, 24.11., erfolgt um 22 Uhr eine Nachtsperre des Tunnels Vösendorf in beiden Richtungen. „Die Arbeiten werden maximal sechs Stunden in Anspruch nehmen“, wurde in einer Asfinag-Aussendung angekündigt.

Eine zweite Sperre ist von 1. Dezember, 22 Uhr, bis 2. Dezember, 4 Uhr, notwendig.

In der folgenden Nacht müssen dann im Tunnel Rannersdorf Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Dieser wird ab 2. Dezember, 23 Uhr, und bis spätestens 5 Uhr am 3. Dezember nicht befahrbar sein.

Baustelle auf S1 wegen Sanierungen
Bereits ab (dem heutigen) Freitag um 22 Uhr werden auf der S1 in Richtung Vösendorf Fahrbahnschäden saniert. Im Baustellenbereich wird der Verkehr einspurig geführt, kurze Verzögerungen sind deshalb möglich. Die Arbeiten dauern geplanter Weise bis Montag, 5 Uhr.

