Achtung, Autofahrer: Zwei Tunnelsperren bei Wien

Baustelle auf S1 wegen Sanierungen

Bereits ab (dem heutigen) Freitag um 22 Uhr werden auf der S1 in Richtung Vösendorf Fahrbahnschäden saniert. Im Baustellenbereich wird der Verkehr einspurig geführt, kurze Verzögerungen sind deshalb möglich. Die Arbeiten dauern geplanter Weise bis Montag, 5 Uhr.