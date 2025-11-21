So viel geben Österreicher noch für Geschenke aus

Fast ein Viertel der Landsleute beginnt einen Monat vor dem Fest, sich Gedanken um die Gaben zu machen, ebenso viele sind früher dran. Rund ein Fünftel startet zwei bis drei Wochen vor Weihnachten, ein Prozent beginnt am Tag der Bescherung, sich Gedanken um die richtigen Geschenke zu machen.