Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teuerung schlägt zu

So viel geben Österreicher noch für Geschenke aus

Österreich
21.11.2025 10:09
54 Prozent der Österreicher machen Weihnachtseinkäufe Spaß - das ist der höchste Wert seit 2014. ...
54 Prozent der Österreicher machen Weihnachtseinkäufe Spaß - das ist der höchste Wert seit 2014. Für 59 Prozent spielt dabei die Teuerung eine Rolle.(Bild: PinkCoffee Studio - stock.adobe.)

Weihnachten ohne Geschenke? Für den Großteil der Österreicher unvorstellbar. 54 Prozent macht der Einkauf der Präsente für Freunde und Familie Spaß, doch 14 Prozent empfinden dies als Belastung. Durchschnittlich gibt jeder 462 Euro für Geschenke aus, vier Prozent besorgen keine Präsente.

0 Kommentare

Sieben Prozent halten sich bei den Ausgaben für Packerl zurück – mit bis zu 99 Euro, drei Prozent kennen kein Halten und kaufen um 2000 Euro und mehr ein. Je 16 Prozent machen 200 bis 299 oder 500 bis 999 Euro für Weihnachtsgeschenke locker.

Bei 59 Prozent spielen Krisen und Teuerung laut IMAS* eine starke Rolle, 28 Prozent merken das weniger und neun Prozent lassen sich davon kaum die Kauflust nehmen.

Das Balkendiagramm zeigt, wie viel Geld Menschen in Österreich 2025 voraussichtlich für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Der Durchschnitt liegt bei 462 Euro. 4 Prozent wollen keine Geschenke kaufen. Quelle: IMAS.

Fast ein Viertel der Landsleute beginnt einen Monat vor dem Fest, sich Gedanken um die Gaben zu machen, ebenso viele sind früher dran. Rund ein Fünftel startet zwei bis drei Wochen vor Weihnachten, ein Prozent beginnt am Tag der Bescherung, sich Gedanken um die richtigen Geschenke zu machen.

*IMAS befragte 1001 Personen, statistisch repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren in persönlichen Interviews im Oktober/November 2025.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.201 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
165.988 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist Aus für Luxushotel fix
141.628 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder hat nur noch diese Wintersaison offen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
659 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr Österreich
Teuerung schlägt zu
So viel geben Österreicher noch für Geschenke aus
Bis zu 23 Zentimeter
Frau Holle hat es in ganz Kärnten schneien lassen
Fett fing Feuer
Anrainer retten Seniorin aus brennendem Haus
Teils Kettenpflicht
Wieder Schnee: Unfälle, Sperren und Rutschpartien!
Unfall in Au
Zwei Verletzte bei Crash auf winterlicher Fahrbahn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf