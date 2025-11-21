So viel geben Österreicher noch für Geschenke aus

Weihnachten ohne Geschenke? Für den Großteil der Österreicher unvorstellbar. 54 Prozent macht der Einkauf der Präsente für Freunde und Familie Spaß, doch 14 Prozent empfinden dies als Belastung. Durchschnittlich gibt jeder 462 Euro für Geschenke aus, vier Prozent besorgen keine Präsente.
Sieben Prozent halten sich bei den Ausgaben für Packerl zurück – mit bis zu 99 Euro, drei Prozent kennen kein Halten und kaufen um 2000 Euro und mehr ein. Je 16 Prozent machen 200 bis 299 oder 500 bis 999 Euro für Weihnachtsgeschenke locker.
Bei 59 Prozent spielen Krisen und Teuerung laut IMAS* eine starke Rolle, 28 Prozent merken das weniger und neun Prozent lassen sich davon kaum die Kauflust nehmen.
Fast ein Viertel der Landsleute beginnt einen Monat vor dem Fest, sich Gedanken um die Gaben zu machen, ebenso viele sind früher dran. Rund ein Fünftel startet zwei bis drei Wochen vor Weihnachten, ein Prozent beginnt am Tag der Bescherung, sich Gedanken um die richtigen Geschenke zu machen.
*IMAS befragte 1001 Personen, statistisch repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren in persönlichen Interviews im Oktober/November 2025.
