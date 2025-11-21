Vorteilswelt
Japan kann stolz sein

Prinzessin Aiko – niemals Kaiserin, aber im Herzen

Royals
21.11.2025 10:50
Prinzessin Aiko bewundert auf dem Foto traditionelle laotische Trachten in der Lao Silk ...
Prinzessin Aiko bewundert auf dem Foto traditionelle laotische Trachten in der Lao Silk Residence in Vientiane. Es ist die erste offizielle Reise der Prinzessin.(Bild: APA-Images / AP / Pool for Yomiuri)

Sie ist jung, hervorragend ausgebildet und die einzige Tochter des Kaisers. Doch selbst im Jahr 2025 hält Japan an der männlichen Thronfolge fest – und so gilt nicht Prinzessin Aiko, sondern ihr fast 60-jähriger Onkel Prinz Akishino als offizieller Thronfolger. Während die Debatte um Gleichberechtigung weiter schwelt, absolviert die 22-jährige Prinzessin derzeit ihren ersten Solo-Staatsbesuch in Laos. 

Und Japan darf stolz auf sie sein! Die Bilder der Reise zeigen eine selbstbewusste junge Frau: In eleganten Kostümen, Hosenanzügen und traditionellen Kleidern schüttelt sie Hände, besucht Tempel, Schulen, Krankenhäuser und lächelt professionell in die Kameras.

Ein Auftritt wie ein royaler Vollprofi!

Aiko besichtigt den Triumphbogen in Vientiane
Aiko besichtigt den Triumphbogen in Vientiane(Bild: AFP/STR)

Chrysanthemen-Thron für Frauen tabu!
Doch über diesem souveränen Auftritt liegt ein bitterer Schatten. Aiko ist die Tochter von Kaiser Naruhito (64). In fast jedem anderen Land wäre sie die natürliche Thronfolgerin.

Doch in Japan gilt ein knallhartes, uraltes Gesetz: Der Chrysanthemen-Thron ist für Frauen tabu! Nur Männer dürfen regieren.

Das Leiden ihrer Mutter Masako
Dass Aiko überhaupt da ist, grenzt an ein Wunder – und ist mit einem der größten Dramen des Kaiserhofs verbunden. Ihre Mutter, Kaiserin Masako (60), ging durch die Hölle. Jahrelang setzten die gnadenlosen Palast-Beamten sie unter unmenschlichen Druck: „Gebäre einen Sohn!“

Masako zerbrach fast daran. Nach einer Fehlgeburt und Jahren der Verzweiflung kam 2001 endlich Aiko zur Welt. Ein gesundes, süßes Baby. Doch statt Jubel gab es hinter den Palastmauern lange Gesichter: „Nur ein Mädchen.“ Masako stürzte in schwere Depressionen, zog sich jahrelang fast völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Sie hatte ihre Pflicht erfüllt, doch ihr Kind ist für die Traditionalisten „zweite Wahl“.

Die kleine Prinzessin mit ihren Eltern Naruhito und Masako im Jahr 2006 an ihrem ersten Tag im ...
Die kleine Prinzessin mit ihren Eltern Naruhito und Masako im Jahr 2006 an ihrem ersten Tag im Kindergarten.(Bild: AP/KAZUHIRO NOGI)

Europa schüttelt den Kopf über das Gesetz 
Während Tokio an Regeln aus dem Mittelalter festhält, haben Europas Königshäuser das Macho-Gehabe längst abgeschafft. Hier gilt: Das erstgeborene Kind wird Chef – egal ob Junge oder Mädchen! Ein Blick nach Europa zeigt, wie absurd Aikos Situation ist.

Kronprinzessin Victoria (48) übernimmt einmal in Schweden – nach ihr Tochter Estelle. In Spanien wird Leonor (19) Königin. In den Niederlanden steht Amalia bereit. Elisabeth (24) von Belgien schreibt künftig als erste Königin ihres Landes Geschichte, genau wie die norwegische Prinzessin Ingrid-Alexandra (21).

Vier europäische Thronfolgerinnen und ein kleiner Thronfolger: Prinzessin Estelle, Prinzessin ...
Vier europäische Thronfolgerinnen und ein kleiner Thronfolger: Prinzessin Estelle, Prinzessin Ingrid-Alexandra, Prinz Charles von Luxemburg, Prinzessin Amalia und Prinzessin Elisabeth(Bild: AFP/LISE ASERUD)

Ihrer Tante Märtha-Louise, die ältere Schwester von Kronprinz Haakon von Norwegen, wurde als 15-Jährige von der Regierung gefragt, ob sie Königin von Norwegen werden wolle und das Erbfolgesatz geändert werden sollte. Sie erklärte damals, nichts darüber zu wissen und so wurde entschieden, dass man es vorerst belasse wie es war. Das Gesetz wurde dann 1990 geändert.

Die japanische Prinzessin Aiko (rechts), Tochter von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako, ...
Die japanische Prinzessin Aiko (rechts), Tochter von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako, besichtigt am 18. November 2025 den Triumphbogen in Vientiane, der Hauptstadt von Laos.(Bild: AFP/STR)

Der Cousin zieht an ihr vorbei 
Aiko muss dieses Schicksal akzeptieren. Statt ihr wird ihr jüngerer Cousin, Prinz Hisahito (18), den Thron erben – nur weil er männlich ist. Sollte Aiko sich verlieben und einen bürgerlichen Mann heiraten, verliert sie sogar ihren Titel und fliegt aus der Kaiserfamilie. Ein königlicher Auftritt in Laos – doch zu Hause bleibt ihr die Krone verwehrt.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Folgen Sie uns auf