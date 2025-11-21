Mann ging als seine tote Mutter verkleidet zum Amt

Mumifizierte Leiche war an eine Wand gelehnt

Die makabre Entdeckung der Leiche erfolgte kurz darauf bei einer Durchsuchung seines Hauses: Im Wohnzimmer, an eine Wand gelehnt, fanden die Ermittler den mumifizierten Körper der Frau. Nach Ansicht der Ermittler könnte der Mann seine medizinischen Kenntnisse genutzt haben, um dem Leichnam Flüssigkeiten zu entziehen und so den Prozess der Mumifizierung einzuleiten, um eine Zersetzung zu verhindern.