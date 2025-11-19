Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Damit hätte ein Autodieb im US-Bundesstaat Ohio wohl nicht im Entferntesten gerechnet. Auf seiner Flucht vor der Polizei attackierte er eine Frau, die gerade beim Einkaufen war und stahl ihren Autoschlüssel. Doch sofort hefteten sich der fünfjährige Adrian und seine Geschwister an die Fersen des Kriminellen.
„Ein Typ kam aus dem Nichts auf mich zu, schlug mir ins Gesicht, warf mich zu Boden und schnappte sich meine Schlüssel“, schildert Chasity Worrick gegenüber US-Medien den brutalen Überfall. Noch bevor sie sich sammeln konnte, rannten bereits ihr fünfjähriger Sohn und seine weiteren Geschwister hinter dem 20-jährigen Ganoven hinterher – wie auf Aufnahmen aus einer Überwachungskamera zu sehen ist (siehe Video oben).
Kinder holten Schlüssel zurück
Die Kinder holten den Dieb ein und begannen auf ihn einzuschlagen. Eines von ihnen schnappte sich die entwendeten Schlüssel und brachte sie zur Mutter zurück. Wenig später trafen auch schon Polizeibeamte ein und verhafteten den 20-Jährigen. Vier weitere Komplizen wurden ebenso ausgeforscht.
Die Männer zwischen 17 und 20 Jahren müssen sich unter anderem wegen Raubes und Körperverletzung vor Gericht verantworten.
