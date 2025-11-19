USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb

„Ein Typ kam aus dem Nichts auf mich zu, schlug mir ins Gesicht, warf mich zu Boden und schnappte sich meine Schlüssel“, schildert Chasity Worrick gegenüber US-Medien den brutalen Überfall. Noch bevor sie sich sammeln konnte, rannten bereits ihr fünfjähriger Sohn und seine weiteren Geschwister hinter dem 20-jährigen Ganoven hinterher – wie auf Aufnahmen aus einer Überwachungskamera zu sehen ist (siehe Video oben).