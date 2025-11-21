„Sommernachtstraum“ wie damals in der Josefstadt

Keine Videos, keine Gesichtsmikrofone, keine Herren in Strapsen, kein Pop. Und vor allem: nur Shakespeare, in der unerreichten Übersetzung August Wilhelm Schlegels, ohne ein Wort Wikipedia-Pädagogik. Was man in der Abenddämmerung der Ära Föttinger an der Josefstadt zu sehen bekommt, ist nicht weniger als eine Demonstration. So wie hier der „Sommernachtstraum“ mit dickstem Pinsel ausgemalt wird, fühlen sich reifere Besucher an die Jugendzeit erinnert: damals, als einander Wiener Theatergrößen in Krems oder Grein trafen, um in der Sommerfrische Klassiker vom Blatt zu spielen.