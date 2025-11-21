Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Shakespeare pur

„Sommernachtstraum“ wie damals in der Josefstadt

Kultur
21.11.2025 09:38
„Ein Sommernachtstraum“ im Theater in der Josefstadt: Wolfgang Hübsch (Squenz), Johannes Seilern ...
„Ein Sommernachtstraum“ im Theater in der Josefstadt: Wolfgang Hübsch (Squenz), Johannes Seilern (Schlucker), Boris Pfeifer (Flaut), Robert Meyer (Zettel) und Günter Franzmeier (Schnock).(Bild: APA/RITA NEWMAN)

Eine Demonstration an der Josefstadt: Ernst Josef Köpplinger inszeniert Shakespeare ohne Wenn und Aber mit einem ausgezeichneten Ensemble.

0 Kommentare

Keine Videos, keine Gesichtsmikrofone, keine Herren in Strapsen, kein Pop. Und vor allem: nur Shakespeare, in der unerreichten Übersetzung August Wilhelm Schlegels, ohne ein Wort Wikipedia-Pädagogik. Was man in der Abenddämmerung der Ära Föttinger an der Josefstadt zu sehen bekommt, ist nicht weniger als eine Demonstration. So wie hier der „Sommernachtstraum“ mit dickstem Pinsel ausgemalt wird, fühlen sich reifere Besucher an die Jugendzeit erinnert: damals, als einander Wiener Theatergrößen in Krems oder Grein trafen, um in der Sommerfrische Klassiker vom Blatt zu spielen.

Zeitlos im Originalklang
Das ist so alt, dass es sich schon wieder avantgardistisch ausnimmt. Man würde sogar gern auf die übermannshohen Neonröhren verzichten, die Walter Vogelweider in sein sonst stilsicheres Bühnenbild gestellt hat. Ein Gesangsquartett empfängt das Publikum mit elisabethanischem Originalklang, die Kostüme sind dezent zeitlos, und der Weber Zettel trägt sogar einen echten Eselskopf. Mit anderen Worten: Der Münchner Intendant Ernst Josef Köpplinger, selbst lang als Kandidat für die Josefstadt-Direktion im Spiel, argumentiert frontal gegen die Postdramatik, die nach endloser Dominanz ihren allmählichen Rückzug ankündigt.

Lesen Sie auch:
Nicholas Ofczarek (re.) spielt die Titelpartie von Shakespeares „Richard III“, Schauspielerin ...
„Richard III“
Regisseur Menardi: „Dieses Stück ist ein Monster!“
21.11.2025
Juliette Larat
Magie des Theaters und Akrobatik des Herzens
20.11.2025
„Gullivers Reisen“
„Wir packen die ganze Zauberkiste aus!“
16.11.2025

Fabulöses Können und Pointensicherheit
Das Gelingen hängt da einzig von den Schauspielern ab. Und die lassen bedauern, dass ab Herbst nicht mehr allen wiederbegegnen wird. Die Jungen spielen sich die Seelen aus dem Leib: bei Melanie Hackl, Juliette Larat (beide im Abgang), Julian Valerio Rehrl und Tobias Reinthaller fliegen die Fäuste. Michael Dangl und Sandra Cervik (in den Doppelrollen der Herrscherpaare) beeindrucken durch souveräne Textbehandlung, Alexander Absenger ist ein erotisch involvierter Puck, Michael Königs knöcherner Egeus und Soi Schüsslers grantige Elfe gefallen.

Der Clou aber sind die Rüpel, die Fabulöses an Können und Pointensicherheit aufbieten: Wolfgang Hübschs Squenz und Robert Meyers Zettel treiben einem Tränen des Vergnügens ins Auge, Günter Franzmeier, Boris Pfeifer und Johannes Seilern ergänzen kongenial.

Porträt von Heinz Sichrovsky
Heinz Sichrovsky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Objekt 3I/ATLAS
„Alien-Technologie“ oder Komet? Die NASA klärt auf
800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.201 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
165.988 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist Aus für Luxushotel fix
141.628 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder hat nur noch diese Wintersaison offen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
659 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr Kultur
Shakespeare pur
„Sommernachtstraum“ wie damals in der Josefstadt
Für Rekordsumme
Frida Kahlo schreibt mit Gemälde Kunstgeschichte
Beaty Maly
Ein unkonventionelles Paar und seine Toten
„Richard III“
Regisseur Menardi: „Dieses Stück ist ein Monster!“
Der Hype geht weiter
Electric Callboy sind noch „dieselben Vollidioten“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf