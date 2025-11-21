Dokumentarfilm über Louvre-Raub in Paris geplant

Der Einbruch in das weltberühmte Museum in Paris hatte international Schlagzeilen gemacht. Wie berichtet, haben die maskierten Täter am 19. Oktober einen Lkw mit einer Hebebühne neben dem Louvre geparkt, als dort gerade Bauarbeiten waren. Zwei von ihnen warteten auf Motorrollern an der Straße, zwei weitere gelangten mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock und von dort durch ein Fenster in das Gebäude.