Boykott in China: „Konzerte mit Japanern abgesagt“

Einfuhrverbot für Meeresfrüchte und Tourismus-Boykott

Hintergrund des Musiker-Boykotts sind Äußerungen der neuen japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi von Anfang des Monats. Sie hat erklärt, ein chinesischer Angriff auf Taiwan, der das Überleben Japans bedrohe, könne eine militärische Reaktion Tokios auslösen. Die Volksrepublik, die die demokratisch regierte Insel als eigenes Territorium betrachtet, reagierte verärgert und kündigte Konsequenzen an. Die Reaktion Pekings begann mit wirtschaftlichen Maßnahmen wie einem Boykott von Reisen nach Japan und einem Einfuhrverbot für japanische Meeresfrüchte. Verhandlungen zwischen Vertretern der beiden Staaten haben bisher zu keiner Beruhigung geführt.