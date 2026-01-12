Mercedes tritt bei autonomem Fahren auf die Bremse

Die Levels 1 bis 5

Die Autoindustrie hat für das automatisierte Fahren den SAE-Standard entwickelt. Level 1 umfasst grundlegende Assistenzfunktionen wie einen Tempomaten oder Spurhalteassistenten. Bei Level 2 kann das System Lenkung sowie Beschleunigung und Bremsen übernehmen, der Fahrer muss jedoch stets aufmerksam bleiben und jederzeit die Kontrolle übernehmen können. Level 3 erlaubt es dem Fahrer, sich in bestimmten Situationen vom Verkehrsgeschehen abzuwenden, er muss jedoch eingreifbereit bleiben. Fahrzeuge des Levels 4 agieren autonom in festgelegten Bereichen. Level 5 bezeichnet die Vollautomatisierung, bei der ein Fahrzeug jede Fahrt unter allen Bedingungen ohne menschlichen Eingriff bewältigen kann.