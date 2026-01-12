Soldaten wissen: „Haben genug Qualität für Titel“

Die beiden Jungspunde haben sich schon bei Mitspielern erkundigt, was auf sie zukommt. „Mir hat man gesagt, dass die Tagwache gegen sechs oder sieben Uhr ist“, erzählt Beganovic, der sich beim ersten Test in Spanien mit zwei Toren eindrucksvoll bei Neo-Trainer Fabio Ingolitsch vorgestellt hat. „Es freut mich, dass es so gut geklappt hat. Ich schaue immer, das Beste herauszuholen“, sagt der 21-jährige Stürmer. Allzu viel von der Vorbereitung versäumen die zwei aber nicht – dank des Entgegenkommens des Bundesheers. Für das Camp in Catez nächste Woche haben sie schon wieder Ausgang bekommen.