Heer statt Camp

Soldaten wissen: „Haben genug Qualität für Titel“

Steiermark
12.01.2026 12:30
Belmin Beganovic und Jacob Hödl müssen „dienen“.
Belmin Beganovic und Jacob Hödl müssen „dienen“.(Bild: Sepp Pail)

Habt Acht! Jacob Peter Hödl und Belmin Beganovic haben das Sturm-Camp in Marbella vorzeitig verlassen müssen. Der Grund: Das Bundesheer ruft! Auf das Duo wartet in der Gablenz-Kaserne in Graz die einmonatige Grundausbildung. Die Vorfreude hält sich bei beiden in Grenzen: „Eine Sache, die halt abgehakt gehört“, sagen sie unisono. 

Die beiden Jungspunde haben sich schon bei Mitspielern erkundigt, was auf sie zukommt. „Mir hat man gesagt, dass die Tagwache gegen sechs oder sieben Uhr ist“, erzählt Beganovic, der sich beim ersten Test in Spanien mit zwei Toren eindrucksvoll bei Neo-Trainer Fabio Ingolitsch vorgestellt hat. „Es freut mich, dass es so gut geklappt hat. Ich schaue immer, das Beste herauszuholen“, sagt der 21-jährige Stürmer. Allzu viel von der Vorbereitung versäumen die zwei aber nicht  – dank des Entgegenkommens des Bundesheers. Für das Camp in Catez nächste Woche haben sie schon wieder Ausgang bekommen.

