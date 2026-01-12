Vorteilswelt
Greifen Sie lieber zu Fleisch aus der Heimat?

Forum
12.01.2026 11:40
Heimisches Fleisch wird jetzt erstmals in Österreichs Lebensmittelhandel garantiert.
Heimisches Fleisch wird jetzt erstmals in Österreichs Lebensmittelhandel garantiert.(Bild: stock.adobe.com)

„Spar“ gibt als erste Supermarkt-Kette eine Garantie für österreichisches Fleisch. Unsere Frage des Tages vom 12. Jänner lautet: „Erste Österreich-Garantie im Supermarkt: Greifen auch Sie lieber zu Fleisch aus der Heimat?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Wie sehr achten Sie beim Lebensmitteleinkauf auf die Herkunft? Welche Rolle spielt eine Garantie für österreichisches Fleisch dabei, wo Sie einkaufen?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

Folgen Sie uns auf