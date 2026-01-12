Rauch im Railjet – Feuerwehr rückte in Bregenz aus

Zu einem Feuerwehreinsatz im Zug kam es am Sonntag in Vorarlberg: In einem Railjet fing eine Kaffeemaschine Feuer. Die Lokführerin konnte den Brand aber noch vor Eintreffen der Florianijünger löschen.
Gegen 16.30 Uhr fuhr der Railjet RJX367 in den Bahnhof Bregenz ein, kurz davor wurde der Leitstelle gemeldet, dass es im Zug zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Die Ursache dafür war eine Kaffeemaschine im Speisewagen, aus der Rauch quoll. Auch Flammen schlugen aus dem Gerät.
Noch bevor die Feuerwehr vor Ort eintraf, schnappte sich Lokführerin Marina Larcher einen Feuerlöscher und erstickte die Flammen. Die Sache ging glimpflich aus, verletzt wurde zum Glück niemand.
Sowohl die ÖBB-Betriebsfeuerwehr als auch die Florianijünger der Feuerwehr Bregenz kontrollierten den Zug anschließend. Auch die elektrische Anlage wurde überprüft, eine weitere Brandgefahr konnte von den Fachleuten ausgeschlossen werden. Der Zug musste insgesamt 30 Minuten im Bahnhof verweilen, ehe die Fahrt weiterging.
