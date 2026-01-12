Rauch im Railjet – Feuerwehr rückte in Bregenz aus

Gegen 16.30 Uhr fuhr der Railjet RJX367 in den Bahnhof Bregenz ein, kurz davor wurde der Leitstelle gemeldet, dass es im Zug zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Die Ursache dafür war eine Kaffeemaschine im Speisewagen, aus der Rauch quoll. Auch Flammen schlugen aus dem Gerät.