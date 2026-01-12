Zwei Deutsche in Vorarlberg von Lawine erfasst

Zwei Skifahrer im Alter von 55 und 60 Jahren haben Sonntagvormittag einen Lawinenabgang im freien Skiraum am Trittkopf oberhalb des Wintersportorts Zürs überlebt. Die beiden Deutschen querten einen 40 Grad steilen Hang, als sich ein Schneebrett löste und sie erfasste. Es riss die Wintersportler rund 70 Meter über felsdurchsetztes Gelände mit. Sie kamen schließlich an der Schneeoberfläche zum Stillstand.