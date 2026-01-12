Vorteilswelt
Eibler bei Bristol

Milliardenliga im Visier? „Wollen Fans begeistern“

Fußball International
12.01.2026 12:30
Eibler beim englischen Zweitligisten Bristol.
Eibler beim englischen Zweitligisten Bristol.(Bild: Eibler)

Bristol City hat gute Chancen auf einen Platz in den Play-offs für die Premier League. Bernd Eibler ist beim Klub aus der Championship mittendrin!  Der Burgenländer weiß: „Die Liga ist extrem eng!“ Der Struber-„Co“ befindet sich im Dauer-Spielstress in England.

0 Kommentare

Wir kommen eigentlich nicht dazu, dass wir viele Ausflüge machen“, funkt Bernd Eibler an die „Krone“. Auf der Insel herrscht nämlich Spielstress deluxe! „Das war eine ganz neue Erfahrung, über Weihnachten und Neujahr durchzuspielen, die Tage nicht daheim im Burgenland zu verbringen.“ Der Terminkalender im englischen Profifußball ist voller denn je. Doch Bristol City hat in dieser Saison einiges vor.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Thomas Steiger
Thomas Steiger
Loading
