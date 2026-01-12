Milliardenliga im Visier? „Wollen Fans begeistern“

Wir kommen eigentlich nicht dazu, dass wir viele Ausflüge machen“, funkt Bernd Eibler an die „Krone“. Auf der Insel herrscht nämlich Spielstress deluxe! „Das war eine ganz neue Erfahrung, über Weihnachten und Neujahr durchzuspielen, die Tage nicht daheim im Burgenland zu verbringen.“ Der Terminkalender im englischen Profifußball ist voller denn je. Doch Bristol City hat in dieser Saison einiges vor.