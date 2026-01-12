Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

E-Auto im Winter

Fünf Tipps für mehr Reichweite und Sicherheit

Motor
12.01.2026 05:00
(Bild: SP-X/Benjamin Bessinger)

Schon im Sommer erscheint die Urlaubsfahrt mit dem E-Auto für viele als Wagnis. Im Winter kommen noch Reichweitenverlust und Heizbedarf dazu. Hier fünf Tipps, wie man trotzdem warm, möglichst flott und zudem sicher ans Ziel kommt.

0 Kommentare

Batterie im Kältestress
Kälte setzt jeder Traktionsbatterie zu. Vor allem Modelle ohne aktive Batterieheizung verlieren bei Frost deutlich schneller Energie als im Sommer. Zusätzlich belasten Verbraucher wie Innenraum-, Sitz- und Scheibenheizung den Akku. Deshalb sollten E-Autofahrer im Winter grundsätzlich mit geringerer Reichweite rechnen. Laut ADAC kann sich auf kurzen Strecken der Verbrauch bei Minusgraden sogar verdoppeln.

Auf längeren Strecken relativieren sich meist die Reichweitenverluste. Aber auch hier sind Verluste von 20 Prozent durchaus üblich. Entsprechend sollte man also im Winter auf langer Strecke von häufigeren Ladepausen ausgehen. Wer im Alltag vorwiegend kurze Strecken mit dem Stromer fährt, sollte in jedem Fall eine größere Reserve einplanen und nicht auf dem letzten Drücker eine Ladesäule suchen müssen. Ist es kalt, könnte es überraschend eng werden bis zur nächsten Lademöglichkeit.

In der Garage parken
Wer die Wahl hat, sollte im Winter sein E-Auto grundsätzlich in der Garage parken. Dies verhindert ein starkes Auskühlen des Akkus und minimiert die Reichweitenverluste durch Kälte. Noch effizienter ist es, ein an der Wallbox hängendes Auto vor Fahrtantritt vorzuwärmen.Einige Modelle bieten eine Vorkonditionierungsfunktion per App oder Timer an. Startet man mit warmem Innenraum und optimal temperierter Batterie, kommt man trotz Frost deutlich weiter.

Ladestopps richtig nutzen
Im Winter werden auf langen Fahrten aus einst wenigen oft mehrere Ladepausen. Wer nur kurz am Schnelllader nachtankt, sollte währenddessen im Auto mit eingeschalteter Zündung und Klimatisierung bleiben. Dadurch bleibt der Innenraum warm, ohne Reichweite aus dem Akku zu ziehen, und auch für die Batterie bleibt das ideale Temperaturfenster fürs Weiterfahren erhalten. Nach der Pause muss weder der Wagen erneut aufgeheizt noch die Batterie „wachgearbeitet“ werden – die Effizienz steigt.

Lesen Sie auch:
Roadtrip nach Norwegen
Audi A6 e-tron: Reichweiten-Tour zu den Ölprinzen
09.07.2025
Nur einer brilliert
24 E-Autos im Reichweitentest: Bis zu 32% zu wenig
21.01.2025
Krone Plus Logo
Erstaunliche Messungen
So viel Reichweite verliert Ihr E-Auto im Winter
18.11.2025

Keine Angst vor Staus
Die Sorge, im Winter mit eingeschalteter Heizung im Stau liegenzubleiben, ist meist unbegründet. ADAC-Tests zeigen: E-Autos halten im Stand selbst bei starker Kälte viele Stunden durch. Erst bei sehr niedrigem Akkustand könnte es ratsam sein, Strom zu sparen. Helfen kann es, die Temperatur der Klimaanlage etwas zu reduzieren, die Sitzheizung statt hoher Innenraumwärme nutzen, in den Eco-Modus wechseln. So kann man am Ende einige vielleicht doch wertvolle Kilometer gewinnen.

Obacht bei Schnee und Glätte
Durch die schwere Batterie haben E-Autos oft gute Traktion, doch auf Schnee und Eis kann das höhere Gewicht längere Rutschphasen verursachen. Deshalb gilt: vorsichtig beschleunigen, großzügig Abstand halten und die Rekuperation auf glatten Abschnitten eher niedrig einstellen. Winterreifen bleiben Pflicht - selbst bei Allrad und cleverem Fahrdynamikmanagement.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Großes Drift-Spektakel
Ist das das spektakulärste Gymkhana-Video ever?
Mit „Super-Hybrid“
BYD Seal 6 Touring: Rettung für die Großfamilie?
Rückblick auf Formel 1
„Er kann nicht ganz ohne Motorsport sein“
Sparsam und spritzig
Mercedes CLA: Echt der versprochene große Wurf?
Münchner Meilenstein
BMW iX3: Herausragend – aber auch gut im Umgang?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
160.165 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
144.769 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
138.176 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Mehr Motor
E-Auto im Winter
Fünf Tipps für mehr Reichweite und Sicherheit
Großes Drift-Spektakel
Ist das das spektakulärste Gymkhana-Video ever?
Teurer Dauerläufer
Millionen-Bugatti mit 175.000 Kilometer am Tacho!
Elektro-SUV CX-6e
Kein Tacho! Mazda setzt auf Riesen-Bildschirm
Elektro-Einsteiger
Kia EV2 als Mini-SUV mit Mega-Beinfreiheit

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf