Fünf Tipps für mehr Reichweite und Sicherheit

Keine Angst vor Staus

Die Sorge, im Winter mit eingeschalteter Heizung im Stau liegenzubleiben, ist meist unbegründet. ADAC-Tests zeigen: E-Autos halten im Stand selbst bei starker Kälte viele Stunden durch. Erst bei sehr niedrigem Akkustand könnte es ratsam sein, Strom zu sparen. Helfen kann es, die Temperatur der Klimaanlage etwas zu reduzieren, die Sitzheizung statt hoher Innenraumwärme nutzen, in den Eco-Modus wechseln. So kann man am Ende einige vielleicht doch wertvolle Kilometer gewinnen.