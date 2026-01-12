(Noch) nicht Glasner: Neuer United-Coach wohl fix!

Die offizielle Verkündung durch den Verein wird noch für diese Woche erwartet. Wie lange der ehemalige Champions-League-Sieger im Amt bleiben soll, hängt wohl auch von seiner Performance ab. Die Pläne, sich im Sommer auf der Position gänzlich neu zu orientieren, sollen weiter im Raum stehen. Dann wäre Oliver Glasner wohl (wieder) einer der aussichtsreichsten Kandidaten.