(Noch) nicht Glasner: Neuer United-Coach wohl fix!

Manchester United hat wohl seinen neuen Trainer gefunden. Michael Carrick soll die „Red Devils“ wohl übernehmen. Der ehemalige United-Kicker soll im Klub vorerst für Ruhe sorgen. Und im Sommer? Da könnte Oliver Glasner doch noch zur Option werden ...
Manchester United hat wohl den Nachfolger für den entlassenen Ruben Amorim gefunden. Wie britische Medien und Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll man sich auf Michael Carrick geeinigt haben – einen Mann, der genau weiß, wie United funktioniert.
Immerhin hat er einst selbst für die „Red Devils“ gespielt und war zwischen 2018 und 2021 Teil des Trainerstabs von Ole Gunnar Solskjær. Der Norweger wurde zuletzt auch als Kandidat gehandelt – allerdings soll man das Kommando nun an Carrick übergeben.
Kommt Glasner im Sommer?
Der 44-Jährige arbeitete zuletzt als Cheftrainer beim Zweitligisten Middlesbrough, den er ebenfalls in unruhigen Zeiten übernahm und wieder stabilisierte. Etwas, das sich auch die Verantwortlichen in Manchester sehnlichst erhoffen.
Die offizielle Verkündung durch den Verein wird noch für diese Woche erwartet. Wie lange der ehemalige Champions-League-Sieger im Amt bleiben soll, hängt wohl auch von seiner Performance ab. Die Pläne, sich im Sommer auf der Position gänzlich neu zu orientieren, sollen weiter im Raum stehen. Dann wäre Oliver Glasner wohl (wieder) einer der aussichtsreichsten Kandidaten.
