„Riesen-Frechheit!“ Bayern-Tor sorgt für Aufregung

Knapp vor Saisonhalbzeit haben Konrad Laimer und Co. schon elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund – von Bayern-Jägern kann aktuell keine Rede mehr sein. „Das schmeckt gut, muss ich sagen. Das haben wir uns auch vorgenommen, uns hier zu Hause an so einem kalten Jännertag so ein bisschen in die Herzen wieder reinzuspielen. Das hat gut geklappt“, sagte Bayerns Torhüter Manuel Neuer bei DAZN. Das Kompany-Ensemble ist in der Liga noch ungeschlagen, hat 44 von möglichen 48 Punkten eingefahren und ist sogar auf dem besten Weg, den Rekord der Blitzmeisterschaft aus der Saison 2013/14 zu knacken. Damals stand der FC Bayern am 25. März und nach dem 27. Spieltag als deutscher Meister fest.