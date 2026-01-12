Tausende Insolvenzen: 3. Rekordpleitejahr in Folge

Benko als Rekordpleitier

Die Gesamtverbindlichkeiten haben „unglaubliche 11,03 Milliarden Euro“ betragen, obwohl sie sich gegenüber 2024 „annähernd halbierten“. Und die größten Pleiten kamen einmal mehr aus dem Immobilienbereich. 2025 waren neun der zehn nach Passiva größten Unternehmen in der Immobilienentwicklung tätig und acht davon sind der Signa-Gruppe von René Benko zuzuordnen. Diese Branche weist auch die höchsten Passiva auf.