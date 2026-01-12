Tierquälerin muss im ungarischen Gefängnis bleiben

„Was ich dort gesehen habe, werde ich mein Leben lang nicht vergessen“, sagt Krone-Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner. Sie hat sich persönlich vor Ort ein Bild vom Ausmaß des Grauens gemacht. „Die Österreicherin stand auch schon früher im Verdacht, massiv illegalen Welpenhandel betrieben zu haben. Das ist komplett ausgeufert und der schlimmste Fall, der mir je untergekommen ist“, mahnt die Tierschützerin.