Tiefe Trauer um 54-jährigen Spitzenwinzer

Neben großen Weißweinen machte sich Bauer auf 40 Hektar mit kraftvollen, doch feinen und in der Region verwurzelten Roten einen Namen. Der international bekannte Kelterer war 2017 vom Falstaff-Magazin für seine Leistungen – vor allem, weil er auf höchste Qualität fokussiert war – zum Winzer des Jahres gekürt worden.