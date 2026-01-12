Vorteilswelt
Plötzlicher Herztod

Tiefe Trauer um 54-jährigen Spitzenwinzer

Niederösterreich
12.01.2026 12:00
Anton Bauer wurde 54 Jahre alt.
Anton Bauer wurde 54 Jahre alt.(Bild: Krone KREATIV/privat)

Sein Herz schlug für den Rebensaft - am Freitag hörte jenes von Anton Bauer in Feuersbrunn im niederösterreichischen Bezirk Tulln plötzlich auf zu schlagen. 

Mit dem Tod des 54-jährigen Pioniers verliert der Wagram einen seiner prägendsten önologischen Charaktere. Anton Bauer führte das Weingut, das nach wirtschaftlich schwierigen Zeiten im Jahr 2014 durch einen Investor neu aufblühte, in bereits vierter Generation.

Neben großen Weißweinen machte sich Bauer auf 40 Hektar mit kraftvollen, doch feinen und in der Region verwurzelten Roten einen Namen. Der international bekannte Kelterer war 2017 vom Falstaff-Magazin für seine Leistungen – vor allem, weil er auf höchste Qualität fokussiert war – zum Winzer des Jahres gekürt worden.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
