Testlauf macht Sorgen

Halle in Bau, Feld zu klein! Olympia droht Chaos

Eishockey
12.01.2026 12:44
Halle Santa Giulia
Halle Santa Giulia(Bild: AP/Luca Bruno)

Am 5. Februar startet das olympische Eishockey-Turnier, doch die in Mailand neu errichtete Halle ist noch lange nicht fertig. Dazu kommt: Die Eisfläche ist viel zu klein!

Schon seit Wochen wird über die Halle Santa Giulia als die größte Olympia-Baustelle heftig diskutiert, der Bau-Zeitplan längst über Bord geworfen. Und nun kam es am Wochenende erneut zu einem schweren Rückschlag!

Während eines Spiels im italienischen Cup, das als Testevent in der neuen Arena dienen sollte, tat sich ein kleines Loch im Eis auf. Die Halbfinal-Partie zwischen Varese und Caldaro wurde für rund fünf Minuten unterbrochen, das Problem wurde anschließend behoben. Doch der Zwischenfall schlägt hohe Wellen, die internationale Kritik wird lauter, die Sorgen größer.

(Bild: AP/Luca Bruno)

Kapazität schon reduziert
Grund: Das einstige Prestige-Projekt der Italiener ist noch lange nicht fertig. Auf den Tribünen sind weiterhin Arbeiter im Einsatz, Kabel liegen auf dem Boden, Gerüstrohre sind sichtbar. Auch die Trainingshalle und die Umkleideräume sind noch nicht fertiggestellt. Dem US-Medium „The Athletic“ zufolge sollen gerade einmal 3 von 14 Kabinen einsatzbereit sein. Dazu kommt: Statt der geplanten Food-Corner, gab es lediglich Imbiss-Buden vor dem Gebäude. Dabei hat man die eigentliche Kapazität der Arena schon von 15.300 Zuschauern auf 11.800 reduziert. 

(Bild: AP/Luca Bruno)

Eisfläche zu klein
Noch schlimmer: Die Eisfläche ist offenbar nicht nur fehleranfällig, sondern auch zu klein. Damit auch die Stars der NHL heuer wieder bei Olympia auflaufen, sollte das Feld jenen der Hockey-League angepasst werden. Doch nun ist es sogar noch kleiner! Statt der anvisierten 60,96 x25,91 Meter (200 x 85 Fuß) beträgt die Eisfläche nun 60 x 26 Meter. Das heißt, die Spiele werden sogar noch intensiver als jene in der amerikanischen Top-Liga – und könnten zu zahlreichen Verletzungen führen. Zum Vergleich: In Europa wird entsprechend der IIHF-Regeln auf einer Länge zwischen 60 und 61 Metern und einer Breite von 29 bis 30 Metern gespielt.

Lesen Sie auch:
Noch nicht makellos: die Eishockey-Halle Santa Giulia 
Match unterbrochen
Loch im Eis bei Test in neuer Olympia-Halle
10.01.2026

Pierre Ducrey, Sportdirektor beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC), bleibt dennoch ruhig und verneinte die Frage, ob die Arena nicht rechtzeitig fertig werde. Die Organisatoren teilten mit, die Halle sei baulich fertiggestellt, es stünde nur noch „der letzte Schliff“ an. 

