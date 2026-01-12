Halle in Bau, Feld zu klein! Olympia droht Chaos

Am 5. Februar startet das olympische Eishockey-Turnier, doch die in Mailand neu errichtete Halle ist noch lange nicht fertig. Dazu kommt: Die Eisfläche ist viel zu klein!
Schon seit Wochen wird über die Halle Santa Giulia als die größte Olympia-Baustelle heftig diskutiert, der Bau-Zeitplan längst über Bord geworfen. Und nun kam es am Wochenende erneut zu einem schweren Rückschlag!
Während eines Spiels im italienischen Cup, das als Testevent in der neuen Arena dienen sollte, tat sich ein kleines Loch im Eis auf. Die Halbfinal-Partie zwischen Varese und Caldaro wurde für rund fünf Minuten unterbrochen, das Problem wurde anschließend behoben. Doch der Zwischenfall schlägt hohe Wellen, die internationale Kritik wird lauter, die Sorgen größer.
Kapazität schon reduziert
Grund: Das einstige Prestige-Projekt der Italiener ist noch lange nicht fertig. Auf den Tribünen sind weiterhin Arbeiter im Einsatz, Kabel liegen auf dem Boden, Gerüstrohre sind sichtbar. Auch die Trainingshalle und die Umkleideräume sind noch nicht fertiggestellt. Dem US-Medium „The Athletic“ zufolge sollen gerade einmal 3 von 14 Kabinen einsatzbereit sein. Dazu kommt: Statt der geplanten Food-Corner, gab es lediglich Imbiss-Buden vor dem Gebäude. Dabei hat man die eigentliche Kapazität der Arena schon von 15.300 Zuschauern auf 11.800 reduziert.
Eisfläche zu klein
Noch schlimmer: Die Eisfläche ist offenbar nicht nur fehleranfällig, sondern auch zu klein. Damit auch die Stars der NHL heuer wieder bei Olympia auflaufen, sollte das Feld jenen der Hockey-League angepasst werden. Doch nun ist es sogar noch kleiner! Statt der anvisierten 60,96 x25,91 Meter (200 x 85 Fuß) beträgt die Eisfläche nun 60 x 26 Meter. Das heißt, die Spiele werden sogar noch intensiver als jene in der amerikanischen Top-Liga – und könnten zu zahlreichen Verletzungen führen. Zum Vergleich: In Europa wird entsprechend der IIHF-Regeln auf einer Länge zwischen 60 und 61 Metern und einer Breite von 29 bis 30 Metern gespielt.
Pierre Ducrey, Sportdirektor beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC), bleibt dennoch ruhig und verneinte die Frage, ob die Arena nicht rechtzeitig fertig werde. Die Organisatoren teilten mit, die Halle sei baulich fertiggestellt, es stünde nur noch „der letzte Schliff“ an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.