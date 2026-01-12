Halle in Bau, Feld zu klein! Olympia droht Chaos

Eisfläche zu klein

Noch schlimmer: Die Eisfläche ist offenbar nicht nur fehleranfällig, sondern auch zu klein. Damit auch die Stars der NHL heuer wieder bei Olympia auflaufen, sollte das Feld jenen der Hockey-League angepasst werden. Doch nun ist es sogar noch kleiner! Statt der anvisierten 60,96 x25,91 Meter (200 x 85 Fuß) beträgt die Eisfläche nun 60 x 26 Meter. Das heißt, die Spiele werden sogar noch intensiver als jene in der amerikanischen Top-Liga – und könnten zu zahlreichen Verletzungen führen. Zum Vergleich: In Europa wird entsprechend der IIHF-Regeln auf einer Länge zwischen 60 und 61 Metern und einer Breite von 29 bis 30 Metern gespielt.