Unruhen im Iran: Wie sollte die EU reagieren?

Das Chaos im Iran nimmt weiter zu: Anhaltende Proteste, innenpolitische Spannungen und zunehmender internationaler Druck rücken das Regime erneut in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Mit Blick auf Europa stellt sich dabei besonders die Frage nach der Rolle der Europäischen Union. Wird die EU klare politische Konsequenzen ziehen oder weiterhin auf diplomatische Zurückhaltung setzen?