„Bullshit“ – Bannon dementiert eigene Kandidatur

Dritte Amtszeit von Trump im Visier

„Wir haben kein Land mehr, wenn Präsident Trump nicht jeden Funken Kampfgeist und Energie aufbringt – man könne den 22. Verfassungszusatz mit einem Truck durchbrechen – und genau das beabsichtige ich zu tun, um unser Land zu retten“, wird Bannon von Axios in Hinblick auf die in der Verfassung festgelegte Begrenzung der Präsidentschaftszeit auf zwei Amtszeiten.

Laut Bannon gäbe es Möglichkeiten bzw. einen Plan, diese Regelung zu umgehen. Detaillierte Angaben dazu nannte er nicht. Trump hat allerdings selbst bereits eingeräumt, dass er nicht ein weiteres Mal zur Wahl antreten dürfe.