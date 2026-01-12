Norbert Hofer verlässt St.-Georgs-Orden

Tatsächlich haben sich Medienberichten zufolge zahlreiche führende FPÖ-Politiker dem elitären Orden angeschlossen, dessen Großmeister Karl Habsburg ist. Der Zustrom soll zeitweise so stark gewesen sein, dass von einer „Unterwanderung“ durch Freiheitliche die Rede war. Laut einem Bericht des „Standard“ hatten sich dem Orden neben Hofer, dem Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp und dem Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus angeblich auch der heutige Wiener Landtags-Klubchef Maximilian Krauss sowie die Nationalratsabgeordneten Harald Stefan, Markus Tschank und Michael Schnedlitz angeschlossen. Schnedlitz dementierte gegenüber der APA, beim Orden dabei gewesen zu sein.