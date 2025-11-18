Wiens Bilanz nach Jahr als Demokratie-Hauptstadt

Wien in der Pionierrolle

Wien fiel als – nach Barcelona – erst zweiter Demokratie-Hauptstadt auch eine Pionierrolle zu, an der sich Cascais orientieren will. Er wolle auf Wiens Leistungen aufbauen, meinte Piteira Lopes bei der symbolischen Staffelübergabe an seine Stadt – an der Atlantikküste gelegen, etwa ein Zehntel so groß wie Wien, und bekannt vor allem für die Rennstrecke in Estoril – im Wiener Rathaus. Die Arbeit an der Demokratie sei nicht nur ein idealistisches Ziel, unterstrich Piteira Lopes dabei, sondern zahle direkt auf die Lebensqualität und das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Politiker ein.