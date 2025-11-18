Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Portugal übernimmt

Wiens Bilanz nach Jahr als Demokratie-Hauptstadt

Wien
18.11.2025 17:00
Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit seinem portugiesischen Amtskollegen Nuno Piteira Lopes ...
Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit seinem portugiesischen Amtskollegen Nuno Piteira Lopes (l.) und Demokratie-Stadtrat Jürgen Czernohorszky(Bild: Eva Manhart)

Nach einem Jahr übergibt Wien als Europas Demokratie-Hauptstadt an Cascais in Portugal. Die Staffelübergabe an seinen Amtskollegen Nuno Piteira Lopes nutzte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ), um Bilanz und auch Lehren aus den bisherigen Initiativen zu ziehen.

0 Kommentare

Von insgesamt über 600 Programmpunkten als Demokratie-Hauptstadt wird nach Ludwigs Meinung viel übrig bleiben. Es sei gelungen, „die Möglichkeiten zur Mitgestaltung für die Bevölkerung weiter auszubauen“, bilanzierte Ludwig. Das Büro für Mitwirkung als zentrale Sammelstelle für alle Möglichkeiten der Mitgestaltung in der Stadt etwa soll dauerhaft erhalten bleiben. Zur Umsetzung der Wiener Demokratie-Strategie hat sich die Stadt außerdem per Gemeinderatsbeschluss selbst verpflichtet.

„Da merkt man schon: Demokratie ist eben nicht leicht“
Für Ludwig war der Rang als Demokratie-Hauptstadt alles andere als eine Bagatelle: Gerade „in Zeiten zunehmender Polarisierung, autoritärer Tendenzen und digitaler Desinformation“ müsse man sich vergegenwärtigen: „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit“, sondern es gehe vielmehr um Werte, die es aktiv zu verteidigen gelte. Inzwischen würden mehr Länder auf der Welt autoritär regiert als demokratisch. Umso mehr falle Städten die Rolle als Wahrer der Demokratie zu.

Zitat Icon

Demokratie ist ein gemeinsames Projekt, das wir Tag für Tag weiterentwickeln müssen.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)

Bild: Eva Manhart

Für die kleine Zeremonie wählte Ludwig bewusst den Roten Salon im Rathaus, wo die erste provisorische Bundesregierung der Zweiten Republik ihre konstituierende Sitzung abhielt und damit der „Startschuss in unsere demokratische Gesellschaft“ stattfand. Nachsatz beim Überreichen der Trophäe, eines massiven Glaszylinders, an seinen portugiesischen Amtskollegen: „Da merkt man schon: Demokratie ist eben nicht leicht.“

Wien in der Pionierrolle
Wien fiel als – nach Barcelona – erst zweiter Demokratie-Hauptstadt auch eine Pionierrolle zu, an der sich Cascais orientieren will. Er wolle auf Wiens Leistungen aufbauen, meinte Piteira Lopes bei der symbolischen Staffelübergabe an seine Stadt – an der Atlantikküste gelegen, etwa ein Zehntel so groß wie Wien, und bekannt vor allem für die Rennstrecke in Estoril – im Wiener Rathaus. Die Arbeit an der Demokratie sei nicht nur ein idealistisches Ziel, unterstrich Piteira Lopes dabei, sondern zahle direkt auf die Lebensqualität und das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Politiker ein.

Ludwig und Piteira Lopes mit dem Diplomaten Helfried Carl (links), von dem die Initiative für ...
Ludwig und Piteira Lopes mit dem Diplomaten Helfried Carl (links), von dem die Initiative für eine jährliche Demokratie-Hauptstadt ausging(Bild: Eva Manhart)

Kein Thema für den Elfenbeinturm
Ein Rückblick auf Höhepunkte des Demokratie-Jahrs, etwa 34 umgesetzte Projekte auf Vorschlag der Bevölkerung, der internationalen „Innovation in Politics“-Konferenz und der Initialzündung für Computerspiele gegen Desinformation, zeigt aus Sicht von Czernohorszky – er ist in der Stadt auch für Mitbestimmung zuständig – die Möglichkeit, Demokratie „alltagsnah und zugänglich“ gestalten zu können. Man habe gezeigt, dass „Demokratie lebt: Demokratie hat man nicht, Demokratie macht man.“

Lesen Sie auch:
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig bei seiner Grundsatzrede vor Kollegen aus aller Welt
Bürgermeister-Gipfel
Wien erklärt, was „die Stadt zusammenhält“
04.07.2025

Als Vermächtnis des Wiener Demokratie-Jahrs bleibt außerdem das 191 Seiten starke Buch „Stimmen unserer Stadt“ mit Gedanken, Beobachtungen und Erzählungen namhafter Autorinnen und Autoren, das bereits heruntergeladen werden kann. Und nicht zuletzt können Wiener, wie auch alle anderen europäischen Bürger, mitbestimmen, welcher Stadt als vierter in der Geschichte der EU im Jahr 2027 die Ehre zukommen soll, Demokratie-Hauptstadt zu werden. Die Online-Wahl dazu läuft schon.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
4° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
4° / 7°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
211.776 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
206.761 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
201.219 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Wien
Portugal übernimmt
Wiens Bilanz nach Jahr als Demokratie-Hauptstadt
WM-Quali-Showdown
Bosnien-Fans sorgen in Wien schon für Stimmung!
Bim fuhr gerade los
Frau will zurück auf Gehsteig, stirbt unter Lkw
Öffi-Chaos droht
Wichtigste S-Bahn Wiens 14 (!) Monate gesperrt!
Andrang ist riesig
Wiener Christkindlmärkte locken 4 Mio. Besucher an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf