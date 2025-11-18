Thailand-Legionär schlürft zur Halbzeit Kokosnüsse

Er spielte bereits in Deutschland, Zypern und Rumänien. Aber diese Auslandserfahrung wollte sich Torhüter Armin Gremsl nicht entgehen lassen: Seit Sommer kickt der Steirer in Thailand. Wie er sich in der Millionenmetropole etabliert hat, wie er der Hitze entkommt und wieso er regelmäßig auf Roland Linz angesprochen wird.