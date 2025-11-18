Mirakulös! ÖFB-U17 stürmt ins WM-Viertelfinale

Der Fußball-Abend fängt für Österreich schon einmal sehr, sehr, sehr gut an: Wenige Stunden vor dem WM-Quali-Finale des rot-weiß-roten A-Teams hat sich unsere U17-Nationalmannschaft im Achtelfinale der U17-Weltmeisterschaft gegen England durchsetzen können - und das nicht irgendwie, Gegner England ist mit 4:0 regelrecht zermalmt worden!