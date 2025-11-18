Ist Harnoncourt nicht der Einzige, der gehen muss?

Gesamte Ablöse würde das Land Millionen kosten

Eine Ablöse von Schöffl und Lehner würde Auszahlungen bis zum Ende der laufenden Geschäftsführerverträge nach sich ziehen – und dabei geht es um mehrere Millionen Euro. Harnoncourt selbst verzichtet übrigens auf eine Auszahlung seiner Ansprüche bis zum Vertragsende. Wie das Büro von LH-Vize und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) gegenüber der „Krone“ bestätigt, hat man sich auf eine einvernehmliche Auflösung seines Vertrags geeinigt.