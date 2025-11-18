Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schon wieder ein Eklat

„Ruhe, Schweinchen!“ – Trump beschimpft Reporterin

Außenpolitik
18.11.2025 17:31
Wutausbruch über den Wolken – der US-Präsident beschimpfte und bedrohte eine Reporterin.
Wutausbruch über den Wolken – der US-Präsident beschimpfte und bedrohte eine Reporterin.(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)

Mitten im Gedränge eines Routine-Pressetermins an Bord von Air Force One kam es zu einer Szene, die derzeit in den USA für Empörung sorgt: Nachdem eine Reporterin nach möglichen belastenden Inhalten in den Epstein-Unterlagen gefragt hatte, fuhr Donald Trump ihr ins Wort – mit den Worten: „Quiet. Quiet, Piggy“ („Ruhe, Ruhe, Schweinchen“).

0 Kommentare

Laut dem britischen „Telegraph“ stellte Catherine Lucey von der Nachrichtenagentur Bloomberg auf dem Rückflug nach Washington am Montag die Frage, warum Trump eine Veröffentlichung der verbleibenden Epstein-Akte nicht unterstütze. Trump unterbrach sie, deutete mit dem Finger auf sie und ließ sich zu besagtem Zitat hinreißen.

Laut dem Blatt forderte Trump sogar, Bloomberg solle Lucey entlassen. Auch das „People“-Magazin bestätigte den Wortlaut und schilderte die Szene als „menacing“, also einschüchternd.

Empörung folgte prompt
Die Empörung über den Präsidenten folgte prompt. Politische Organisationen kritisierten den respektlosen Umgangston, während Ausschnitte der Szene viral gingen. Laut „Telegraph“ bezeichnete die Gruppe „Really American“ den Moment als „widerlich“ und Trump als „respektlosen, unpassenden Widerling“.

Besonders seltsam erscheint diese Entgleisung daher, da Trump nur Stunden nach der Auseinandersetzung auf seiner Plattform Truth Social plötzlich selbst eine Veröffentlichung der noch geheimen Epstein-Akten forderte– ein deutlicher Kurswechsel. Zuvor hatte er die Dokumente wiederholt als „Democrat hoax“ („Demokratischer Schwindel“) bezeichnet.

Nerven liegen wegen Epstein blank
Der Hintergrund der Diskussion sind E-Mails aus dem Epstein-Umfeld, die vergangene Woche von Demokraten im US-Repräsentantenhaus veröffentlicht wurden. Darin bezeichnet Epstein Trump als „der Hund, der nicht gebellt hat“. In weiteren Nachrichten behauptet Epstein, Trump habe „von den Mädchen gewusst“. Trump weist bislang sämtliche Vorwürfe zurück.

Lesen Sie auch:
Ohnehin nicht für die feine diplomatische Klinge bekannt, schimpfte Trump nun im Weißen Haus ...
„Hab‘ sie angeschrien“
Kein Deal: Trump sauer auf „dumme“ Handelspartner
17.11.2025
Nach Trump-Bruch
MAGA-„Verräterin“ Greene bereut toxische Politik
17.11.2025
„Nichts zu verbergen“
Epstein-Akten: Trump für Abstimmung über Freigabe
17.11.2025

Nicht die einzige Beschimpfung am Wochenende
Die „Schweinchen“-Beschimpfung blieb nicht der einzige Angriff an diesem Wochenende. Nur kurz darauf wütete Trump über einen weiteren Bloomberg-Reporter: „Lassen Sie mich meine Aussage zu Ende bringen? Sie sind der Schlimmste.“ Er fügte hinzu, er wisse nicht, warum das Medienhaus ihn beschäftige.

Beide Medien verweisen auch darauf, dass Trump den Ausdruck „piggy“ bereits früher genutzt haben soll. Die ehemalige Miss Universe Alicia Machado erzählte 2016, Trump habe sie nach einer Gewichtszunahme wiederholt „Miss Piggy“ genannt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
212.427 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
207.289 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
201.464 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Mehr Außenpolitik
Krise nach Shutdown:
So viele US-Bürger beantragen Arbeitslosenhilfe
Schon wieder ein Eklat
„Ruhe, Schweinchen!“ – Trump beschimpft Reporterin
„System-Problem“
Wirtschaftskammer für Kunasek ein „Spezialfall“
Dorner in Brüssel
„Die Rolle der Regionen wird stark geschwächt“
Krone Plus Logo
Friedensplan für Gaza
UNO für Trump-Plan, was sagen Israel und Hamas?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf