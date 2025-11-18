„Ruhe, Schweinchen!“ – Trump beschimpft Reporterin

Mitten im Gedränge eines Routine-Pressetermins an Bord von Air Force One kam es zu einer Szene, die derzeit in den USA für Empörung sorgt: Nachdem eine Reporterin nach möglichen belastenden Inhalten in den Epstein-Unterlagen gefragt hatte, fuhr Donald Trump ihr ins Wort – mit den Worten: „Quiet. Quiet, Piggy“ („Ruhe, Ruhe, Schweinchen“).
Laut dem britischen „Telegraph“ stellte Catherine Lucey von der Nachrichtenagentur Bloomberg auf dem Rückflug nach Washington am Montag die Frage, warum Trump eine Veröffentlichung der verbleibenden Epstein-Akte nicht unterstütze. Trump unterbrach sie, deutete mit dem Finger auf sie und ließ sich zu besagtem Zitat hinreißen.
Laut dem Blatt forderte Trump sogar, Bloomberg solle Lucey entlassen. Auch das „People“-Magazin bestätigte den Wortlaut und schilderte die Szene als „menacing“, also einschüchternd.
Empörung folgte prompt
Die Empörung über den Präsidenten folgte prompt. Politische Organisationen kritisierten den respektlosen Umgangston, während Ausschnitte der Szene viral gingen. Laut „Telegraph“ bezeichnete die Gruppe „Really American“ den Moment als „widerlich“ und Trump als „respektlosen, unpassenden Widerling“.
Besonders seltsam erscheint diese Entgleisung daher, da Trump nur Stunden nach der Auseinandersetzung auf seiner Plattform Truth Social plötzlich selbst eine Veröffentlichung der noch geheimen Epstein-Akten forderte– ein deutlicher Kurswechsel. Zuvor hatte er die Dokumente wiederholt als „Democrat hoax“ („Demokratischer Schwindel“) bezeichnet.
Nerven liegen wegen Epstein blank
Der Hintergrund der Diskussion sind E-Mails aus dem Epstein-Umfeld, die vergangene Woche von Demokraten im US-Repräsentantenhaus veröffentlicht wurden. Darin bezeichnet Epstein Trump als „der Hund, der nicht gebellt hat“. In weiteren Nachrichten behauptet Epstein, Trump habe „von den Mädchen gewusst“. Trump weist bislang sämtliche Vorwürfe zurück.
Nicht die einzige Beschimpfung am Wochenende
Die „Schweinchen“-Beschimpfung blieb nicht der einzige Angriff an diesem Wochenende. Nur kurz darauf wütete Trump über einen weiteren Bloomberg-Reporter: „Lassen Sie mich meine Aussage zu Ende bringen? Sie sind der Schlimmste.“ Er fügte hinzu, er wisse nicht, warum das Medienhaus ihn beschäftige.
Beide Medien verweisen auch darauf, dass Trump den Ausdruck „piggy“ bereits früher genutzt haben soll. Die ehemalige Miss Universe Alicia Machado erzählte 2016, Trump habe sie nach einer Gewichtszunahme wiederholt „Miss Piggy“ genannt.
