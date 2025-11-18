„Ruhe, Schweinchen!“ – Trump beschimpft Reporterin

Nicht die einzige Beschimpfung am Wochenende

Die „Schweinchen“-Beschimpfung blieb nicht der einzige Angriff an diesem Wochenende. Nur kurz darauf wütete Trump über einen weiteren Bloomberg-Reporter: „Lassen Sie mich meine Aussage zu Ende bringen? Sie sind der Schlimmste.“ Er fügte hinzu, er wisse nicht, warum das Medienhaus ihn beschäftige.

Beide Medien verweisen auch darauf, dass Trump den Ausdruck „piggy“ bereits früher genutzt haben soll. Die ehemalige Miss Universe Alicia Machado erzählte 2016, Trump habe sie nach einer Gewichtszunahme wiederholt „Miss Piggy“ genannt.