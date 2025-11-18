So viele US-Bürger beantragen Arbeitslosenhilfe

Zuletzt waren Daten zu den Erstanträgen in der Woche zum 19. September veröffentlicht worden. Damals waren 219.000 Hilfsanträge gemeldet worden. Mittlerweile ist der Shutdown in den USA beendet und erste Daten von staatlichen Behörden zur Entwicklung der größten Volkswirtschaft der Welt stehen wieder zur Verfügung.