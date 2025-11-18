So krönt sich die Schweiz heute zum „Weltmeister“!

Für Österreich mag heute Abend gegen Bosnien und Herzegowina die erste Teilnahme an einer Fußball-WM seit 1998 im Fokus stehen, für unseren Nachbarn Schweiz geht es im Duell mit dem Team des Kosovo sogar um noch mehr – nämlich um den WM-Titel, den inoffiziellen zumindest!
Falls Sie sich jetzt fragen sollten, ob wir von krone.at irgendwo „angrennt“ sind, können wir Sie beruhigen – das hat alles seine Richtigkeit! Auch wenn es sich bei den „Unofficial Football World Championships“ mehr um ein Gedankenspiel als um einen „echten“ Bewerb handelt.
Fodas Kosovaren sind aktuell Weltmeister
Hintergrund der „inoffiziellen Fußball-Weltmeisterschaft“ ist die Überlegung, dass der Titel nicht wie aktuell gehandhabt über Quali-Partien und WM-Turniere zur Ausspielung gelänge, sondern wie etwa im Box-Sport über K.-o.-Duelle. Und das seit dem ersten mit einem Sieg geendeten Fußball-Länderspiel, dem 4:2 von England gegen Schottland am 8. März 1873.
Jede Partie des aktuellen Titelträgers ab diesem Zeitpunkt war ein Duell um den WM-Titel, der Sieger eines solchen Spiels der Weltmeister. Bei einem Unentschieden blieb alles beim Alten. Über 152 Jahre später ist aktuell das von Franco Foda trainierte Team des Kosovo „inoffizieller Weltmeister“, seit einem 2:0 gegen Schweden in der laufenden WM-Quali. Und heute kann die Schweiz übernehmen …
Österreich war letztmals 1968 „Weltmeister“
Übrigens: Auch Österreich hätte sich in der Vergangenheit schon als inoffizieller Weltmeister bezeichnen lassen können, wäre der Begriff damals schon bekannt gewesen. Denn zum bisher letzten Mal konnte das ÖFB-Team den Titel am 15. Oktober 1967 mit einem 1:0 gegen die Sowjetunion einfahren. Zwei Remis und einen Sieg später war Österreich dann aber ab am 16. Juni 1968 wieder „Ex-Weltmeister“, durch ein 1:3 gegen die Sowjetunion.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.