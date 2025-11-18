So krönt sich die Schweiz heute zum „Weltmeister“!

Österreich war letztmals 1968 „Weltmeister“

Übrigens: Auch Österreich hätte sich in der Vergangenheit schon als inoffizieller Weltmeister bezeichnen lassen können, wäre der Begriff damals schon bekannt gewesen. Denn zum bisher letzten Mal konnte das ÖFB-Team den Titel am 15. Oktober 1967 mit einem 1:0 gegen die Sowjetunion einfahren. Zwei Remis und einen Sieg später war Österreich dann aber ab am 16. Juni 1968 wieder „Ex-Weltmeister“, durch ein 1:3 gegen die Sowjetunion.