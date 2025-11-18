Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Öffi-Chaos droht

Wichtigste S-Bahn Wiens 14 (!) Monate gesperrt!

Wien
18.11.2025 15:03
Seit mehr als 63 Jahren ist die sogenannte „S-Bahn Wien Stammstrecke“ zwischen Meidling und ...
Seit mehr als 63 Jahren ist die sogenannte „S-Bahn Wien Stammstrecke“ zwischen Meidling und Floridsdorf für Pendler eine der wichtigsten Nahverkehrsadern durch Wien und das Rückgrat des öffentlichen Schienenverkehrs über die Stadtgrenzen hinaus.(Bild: ÖBB Werner)

Wenn die Wiener S-Bahn-Stammstrecke ab 2026 für mehr als ein Jahr gesperrt wird, droht ein riesiges Öffi-Chaos in der ganzen Stadt. Denn: Für die „Jahrhundertbaustelle“ soll es keine Ersatzbusse geben!

0 Kommentare

Sie ist die „Hauptschlagader“ des Öffiverkehrs in Wien und zieht sich fast durch die ganze Stadt: die S-Bahn-Stammstrecke. Mehr als 63 Jahre hat sie schon auf dem Buckel. Teile der Strecke werden sogar bereits seit 150 Jahren befahren! Eine umfassende Modernisierung ist daher jetzt unausweichlich.

Das kommende Jahr wird für Öffi-Fahrer in Wien und um Umland wird also garantiert kein Honig lecken. Denn es ist eine Operation am offenen Herzen. Die S-Bahn-Stammstrecke wird komplett gesperrt, und zwar gleich für 14 (!) Monate. Zwischen Praterstern und Hauptbahnhof werden ab 1. September 2026 bis 31. Oktober 2027 keine Züge fahren. Anschließend von Rennweg bis Meidling – und zwar bis zum 31. Dezember 2027 (siehe Grafik). Wie bereits in den Jahren zuvor wird die Strecke im Juli und August zwischen Floridsdorf und Praterstern für die Züge gesperrt.

(Bild: Krone KREATIV)

Dienstagvormittag informierten Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und ÖBB-Infra-Vorständin Judith Engel bei einem Medientermin in der S-Bahn-Station Handelskai. Denn dort wird die Neugestaltung mit Ende Mai 2026  abgeschlossen sein. Die Arbeiten im Hintergrund laufen bereits auf Hochtouren. Auch wenn viele Wiener davon fast noch nichts mitbekommen haben. 

Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), ÖBB-Vorständin Judith Engel und Brigittenaus Bezirkschefin Christine ...
Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), ÖBB-Vorständin Judith Engel und Brigittenaus Bezirkschefin Christine Dubravac-Widholm (SPÖ) bei der S-Bahnstation Handelskai(Bild: Christian Fürthner)

„Der Weg ist schmerzhaft, wie bei allen Baustellen“
Dienstagvormittag gaben Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ), ÖBB-Infra-Vorständin Judith Engel und Brigittenaus Bezirkschefin Christine Dubravac-Widholm (SPÖ) bei der Station Handelskai ein weiteres Update. Dort wird die Neugestaltung bereits mit Ende Mai 2026 abgeschlossen sein. „Der Weg ist schmerzhaft, so wie bei allen Baustellen“, so Sima. Die Arbeiten an der gesamten Strecke laufen im Hintergrund bereits auf Hochtouren. Auch wenn viele Wiener davon fast noch nichts mitbekommen haben.

So wird die neue S-Bahnstation Handelskai aussehen: längere Bahnsteige und eine moderne ...
So wird die neue S-Bahnstation Handelskai aussehen: längere Bahnsteige und eine moderne Umgestaltung. Der 11.500 Quadratmeter große Vorplatz wird gerade umgebaut und bekommt noch Grüninseln und neue Sitzplätze.(Bild: AWZT)

Mit 10 bis 15 Prozent weniger Fahrgäste rechnen die Planer in der Zeit der Sperre. Durch den Umstieg auf das Auto oder Homeoffice. Trotzdem wird es eine Riesenherausforderung. Denn es kommt noch schlimmer.

Massive Auswirkungen auf gesamtes Öffi-Netz
Wegen der hohen Passagierzahlen auf der Stammstrecke ist ein Schienenersatzverkehr nämlich nicht möglich. Das würde dessen Kapazität bei weitem übersteigen und Verkehrsstaus, etwa auf dem chronisch verstopften Gürtel, weiter verschärfen, heißt es. Die Fahrgäste müssen daher auf die U-Bahn ausweichen. Straßenbahnen werden zum Teil mit längeren Wägen und in dichteren Intervallen unterwegs sein. 

Lesen Sie auch:
Die fast schon fertige U5-Station Frankhplatz beim Alten AKH wird jetzt für Jahre zur ...
Öffi-Bremse regt auf
Neue U-Bahn vier Jahre später: „Bin verärgert“
13.11.2025
Weiter am Wartegleis
Öffi-Hammer: Neue U5 kommt jetzt 4 Jahre später!
12.11.2025

So kommt etwa der dann verlängerten Straßenbahnlinie 18 während der Mega-Sperre eine wichtige Rolle zu. Sie soll in dem Zeitraum eine großräumige Umfahrung ermöglichen. So wird beispielsweise der Osten der Stadt an die Linie S7 (Flughafen S-Bahn) angebunden, die während der Bauarbeiten in St. Marx endet. Die Haltestelle fungiert in dieser Zeit als Wendebahnhof, die S7 endet bzw. startet dann hier. Zwischen der U3-Station Schlachthausgasse und der S-Bahnstation St. Marx ist übrigens wegen der Bauarbeiten voraussichtlich noch bis Jahresende 2025 kein Betrieb möglich. Ein Gesamtverkehrskonzept wird von den Wiener Linien und der Stadt Wien gerade noch ausgearbeitet. Genauere Details werden allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. 

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
4° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
3° / 5°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
4° / 7°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
210.013 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
205.555 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
200.567 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Wien
Öffi-Chaos droht
Wichtigste S-Bahn Wiens 14 (!) Monate gesperrt!
Andrang ist riesig
Wiener Christkindlmärkte locken 4 Mio. Besucher an
Fragten nach Tschick
Aggro-Senior droht zwei Jugendlichen mit dem Tod
Krone Plus Logo
Wiener Traditionsklub
Mit dem Stadion auf Kurs, aber sportlich im Eck
Regionalliga Ost:
Sportclub im Tief – Gloggnitz bleibt die Sensation
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf