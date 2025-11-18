Wichtigste S-Bahn Wiens 14 (!) Monate gesperrt!

Sie ist die „Hauptschlagader“ des Öffiverkehrs in Wien und zieht sich fast durch die ganze Stadt: die S-Bahn-Stammstrecke. Mehr als 63 Jahre hat sie schon auf dem Buckel. Teile der Strecke werden sogar bereits seit 150 Jahren befahren! Eine umfassende Modernisierung ist daher jetzt unausweichlich.

Das kommende Jahr wird für Öffi-Fahrer in Wien und um Umland wird also garantiert kein Honig lecken. Denn es ist eine Operation am offenen Herzen. Die S-Bahn-Stammstrecke wird komplett gesperrt, und zwar gleich für 14 (!) Monate. Zwischen Praterstern und Hauptbahnhof werden ab 1. September 2026 bis 31. Oktober 2027 keine Züge fahren. Anschließend von Rennweg bis Meidling – und zwar bis zum 31. Dezember 2027 (siehe Grafik). Wie bereits in den Jahren zuvor wird die Strecke im Juli und August zwischen Floridsdorf und Praterstern für die Züge gesperrt.