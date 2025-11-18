Was in der Arbeit krank macht und was gesund hält

„Meine Uhr zeigt gerade 18.41 Uhr, ich habe das Haus heute um 7.30 Uhr verlassen. Ich bin jetzt gerade kurz vor meiner Haustür. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass das ein Leben ist. Ich hätte jetzt lediglich 3,5 Stunden, um zu leben, damit ich morgen früh wieder fit bin, um auf die Arbeit zu gehen. Das kann’s doch wirklich nicht sein, das ist doch Quatsch“, beschwert sich ein junger Mann in einem viral gegangenen Kurzvideo auf Social Media über die Lebensrealität vieler Menschen – seit kurzem auch seine.