„Das Billig-Stromgesetz verdient den Namen nicht“

Reichen sinkende Marktpreise nicht aus?

Nein, denn der Energieteil ist nur ein Drittel der Rechnung. Die beiden anderen Teile hat der Gesetzgeber in der Hand – und sie steigen. Wenn man Entlastung will, müsste man dort ansetzen und Erhöhungen bei Netzkosten und Abgaben stoppen oder zurücknehmen. Die fallenden Energiepreise durch die Lieferanten kommen unten bei der Rechnung durch die Erhöhung der Bundesabgaben nicht beim Kunden an.