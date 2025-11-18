„Das ist der wichtigste Kampf meiner Karriere!“

Am Samstag wird es in Doha vor rund 15.000 Zuschauern ernst, lässt der Grazer Kämpfer Bogdan Grad wieder Fäuste und Tritte in der Milliarden-Liga UFC fliegen. „Das ist der wichtigste Kampf meiner ganzen Karriere“, erklärte der 30-Jährige schon vor seinem Abflug am Montag der „Krone“.