Showdown der Underdogs! Wer löst das WM-Ticket?

Nicht nur Österreich will heute gegen Bosnien (ab 20.45 Uhr – hier im „Sportkrone-Liveticker“) sein WM-Ticket lösen – auch in Nord- und Mittelamerika gibt es heute einen großen Showdown. Drei fixe Startplätze für die Weltmeisterschaft 2026 sind dort am letzten Spieltag noch offen – und gleich mehrere Underdogs wollen ihre Chance nutzen!