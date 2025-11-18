Brisante Wende um tote Urlauberfamilie in Türkei

Ein Familienurlaub in Istanbul endete in einem Albtraum: Vier Mitglieder einer Hamburger Familie, darunter zwei Kinder, starben innerhalb weniger Tage. In dem Fall gibt es nun aber eine dramatische Wende: Laut ersten toxikologischen Berichten könnte eine chemische Vergiftung im Hotel für den Tod verantwortlich sein – nicht, wie zunächst vermutet, eine Lebensmittelvergiftung. Die Öffentlichkeit wartet auf das vollständige Gutachten der Behörden.