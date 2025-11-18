Paralympicssiegerin verstirbt mit nur 28 Jahren

Große Trauer in der Sportszene: Die australische Paralympicssiegerin Paige Greco ist im Alter von nur 28 Jahren gestorben.
Nach Angaben der Behörden ist es am Sonntag zu einem „plötzlichen medizinischen Zwischenfall“ im Haus der Radsportlerin in der südaustralischen Stadt Adelaide gekommen. Näheres zur Todesursache ist noch nicht bekannt.
Greco litt an Zerebralparese – dabei handelt es sich um eine Gruppe von Erkrankungen, die mit Bewegungsstörungen und Muskelsteife (Spastik) einhergehen. Sie wird durch Schädigungen oder Fehlbildungen des Gehirns verursacht.
Gold in Tokio
Bei den Paralympischen Spielen in Tokio 2020 hatte Greco Gold in der Einzelverfolgung über 3000 Meter (Klasse C1 bis C3) in der Weltrekordzeit von 3:50,815 Minuten geholt. Außerdem holte sie zweimal Bronze auf der Straße. Zudem gewann sie mehrere Weltmeistertitel.
„Sie hat so viel Freude in unsere Leben gebracht“
„Paige bedeutete uns alles. Ihre Freundlichkeit, ihre Entschlossenheit und ihre Herzlichkeit haben unsere Familie jeden Tag berührt“, trauert die Mutter der Sportlerin. „Sie hat so viel Freude und Stolz in unsere Leben gebracht, und der Schmerz über ihren Tod wird uns für immer begleiten.“
