Paralympicssiegerin verstirbt mit nur 28 Jahren

„Paige bedeutete uns alles. Ihre Freundlichkeit, ihre Entschlossenheit und ihre Herzlichkeit haben unsere Familie jeden Tag berührt“, trauert die Mutter der Sportlerin. „Sie hat so viel Freude und Stolz in unsere Leben gebracht, und der Schmerz über ihren Tod wird uns für immer begleiten.“