So sieht die Ex-„Baywatch“-Nixe nicht mehr aus

Ihre Fans sind über die optische Verwandlung geteilter Meinung. Viele feiern die Körperkunst ihres Jugendidols: „Ich wusste nicht, dass eine Frau noch sexier sein kann als Erika, aber jetzt macht sie sich noch verlockender und begehrenswerter“, heißt es in den Kommentaren zu Eleniaks Postings. Andere wiederum zeigen sich regelrecht schockiert, fragen entsetzt: „Was hast du gemacht, du bist ruiniert.“