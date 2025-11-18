Prozess: Ex-Freundin über ein Jahr lang gestalkt

Als es mit „Amore“ vorbei war, griff ein 55-jähriger Italiener zu drastischeren Methoden. In der Hoffnung, das Herz seiner Verflossenen noch einmal zu erobern, stalkte er sie – über ein Jahr lang. Schließlich erstattete sie Anzeige. Der Italiener musste sich nun am Landesgericht Feldkirch verantworten.