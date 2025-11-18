Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spektakuläre Bergung

Wien: Schwerverletzter per Kran aus Grube gehoben

Wien
18.11.2025 17:39
Ein 34-jähriger Arbeiter ist am Dienstag auf einer Baustelle vier bis fünf Meter in eine Grube ...
Ein 34-jähriger Arbeiter ist am Dienstag auf einer Baustelle vier bis fünf Meter in eine Grube gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Bergung war indes spektakulär.(Bild: APA/BERUFSRETTUNG WIEN)

Schwere Verletzungen zog sich am Dienstag ein 34-jähriger Bauarbeiter in Wien-Meidling zu, als er an einer Grube arbeitend, plötzlich den Halt verlor und vier bis fünf Meter tief hineinstürzte. Er prallte mit voller Wucht auf darin liegende Stahlrohre. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

0 Kommentare

Schwer verletzt blieb der Bauarbeiter auf mehreren schweren Stahlrohren liegen, nachdem er aus großer Höhe in die Grube gestürzt war. Seine Kollegen alarmierten sofort die Berufsrettung Wien, um den Mann aus der Tiefe zu befreien. 

Spektakuläre Bergung auf einer Baustelle in Wien-Meidling mithilfe eines Baustellenkrans.
Spektakuläre Bergung auf einer Baustelle in Wien-Meidling mithilfe eines Baustellenkrans.(Bild: APA/BERUFSRETTUNG WIEN)

Bergung mit Ausrüstung vor Ort
Der Mann wurde direkt in der Grube von den Einsatzkräften erstversorgt – sie stellten bei ihm schwere Verletzungen im Becken- und Schulterbereich fest. Für die spektakuläre Bergung griffen die Helfer zur vorhandenen Ausrüstung – der Baustellenkran kam zum Einsatz. Mit ihm hoben sie den schwer verletzten Arbeiter behutsam aus der Tiefe. Danach brachte die Rettung den 34-Jährigen rasch in ein Spital.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wien
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
4° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
4° / 7°
Symbol wolkig

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
212.427 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
207.289 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
201.464 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Mehr Wien
WM-Quali-Showdown
Stimmung steigt! Fans vor Anpfiff schon euphorisch
Spektakuläre Bergung
Wien: Schwerverletzter per Kran aus Grube gehoben
Portugal übernimmt
Wiens Bilanz nach Jahr als Demokratie-Hauptstadt
Bim fuhr gerade los
Frau will zurück auf Gehsteig, stirbt unter Lkw
Öffi-Chaos droht
Wichtigste S-Bahn Wiens 14 (!) Monate gesperrt!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf