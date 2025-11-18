Wien: Schwerverletzter per Kran aus Grube gehoben

Schwere Verletzungen zog sich am Dienstag ein 34-jähriger Bauarbeiter in Wien-Meidling zu, als er an einer Grube arbeitend, plötzlich den Halt verlor und vier bis fünf Meter tief hineinstürzte. Er prallte mit voller Wucht auf darin liegende Stahlrohre. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.
Schwer verletzt blieb der Bauarbeiter auf mehreren schweren Stahlrohren liegen, nachdem er aus großer Höhe in die Grube gestürzt war. Seine Kollegen alarmierten sofort die Berufsrettung Wien, um den Mann aus der Tiefe zu befreien.
Bergung mit Ausrüstung vor Ort
Der Mann wurde direkt in der Grube von den Einsatzkräften erstversorgt – sie stellten bei ihm schwere Verletzungen im Becken- und Schulterbereich fest. Für die spektakuläre Bergung griffen die Helfer zur vorhandenen Ausrüstung – der Baustellenkran kam zum Einsatz. Mit ihm hoben sie den schwer verletzten Arbeiter behutsam aus der Tiefe. Danach brachte die Rettung den 34-Jährigen rasch in ein Spital.
