Wien: Schwerverletzter per Kran aus Grube gehoben

Bergung mit Ausrüstung vor Ort

Der Mann wurde direkt in der Grube von den Einsatzkräften erstversorgt – sie stellten bei ihm schwere Verletzungen im Becken- und Schulterbereich fest. Für die spektakuläre Bergung griffen die Helfer zur vorhandenen Ausrüstung – der Baustellenkran kam zum Einsatz. Mit ihm hoben sie den schwer verletzten Arbeiter behutsam aus der Tiefe. Danach brachte die Rettung den 34-Jährigen rasch in ein Spital.