Parkfläche errichtet – und gleich wieder gesperrt

„Wilder Zustand“ endlich bereinigt

Auch die jetzige Kritik weist er zurück: Die Behörde hätte die drei Parkplätze auch nicht mehr genehmigt, wenn sie auf dem vorherigen Niveau geblieben wären. Mit der Anhebung habe dies nichts zu tun. In Summe gebe es durch die Neugestaltung aber mehr Parkplätze. Davor habe hingegen ein „wilder Zustand“ geherrscht, Parkflächen und Gehsteige hätten nicht den Richtlinien entsprochen. Es sei üblich, dass die Überprüfung durch die Behörde erst nach Projektende und nicht davor erfolge.