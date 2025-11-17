Vorteilswelt
Fahrer auf freiem Fuß

Busunfall in Stockholm: Todesopfer identifiziert

Ausland
17.11.2025 16:53
Am Freitag sind drei Frauen bei einem schweren Busunfall in Stockholm ums Leben gekommen.
Am Freitag sind drei Frauen bei einem schweren Busunfall in Stockholm ums Leben gekommen.(Bild: AFP/CLAUDIO BRESCIANI)

Bei dem Busunfall in Stockholm am Freitag sind ausschließlich Frauen ums Leben gekommen. Zwei der drei Todesopfer sind Mitte 60, die dritte Frau Mitte 50. In Schweden ist es üblich, dass das exakte Alter nicht genannt wird.

Wie berichtet, war am Freitagnachmittag ein Doppeldeckerbus in der Nähe der Königlich-Technischen Hochschule KTH im Norden der Stadt in eine Bushaltestelle gefahren. Dabei kamen drei Frauen ums Leben, drei weitere wurden verletzt. Zwei von ihnen liegen weiter im Krankenhaus, ihr Zustand ist stabil.

Der Busfahrer wurde zunächst festgenommen, am Samstag aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen nicht von einer absichtlichen Tat aus. Da sich der Doppeldeckerbus zum Unfallzeitpunkt nicht im Linienverkehr befand, waren keine Fahrgäste an Bord.

Man arbeite intensiv daran, festzustellen, was genau passiert sei, teilte Staatsanwältin Carolina Frohm mit. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung dauern an. Im Falle eines Todesopfers werde noch daran gearbeitet, die Angehörigen im europäischen Ausland zu erreichen, hieß es.

