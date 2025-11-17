Busunfall in Stockholm: Todesopfer identifiziert

Wie berichtet, war am Freitagnachmittag ein Doppeldeckerbus in der Nähe der Königlich-Technischen Hochschule KTH im Norden der Stadt in eine Bushaltestelle gefahren. Dabei kamen drei Frauen ums Leben, drei weitere wurden verletzt. Zwei von ihnen liegen weiter im Krankenhaus, ihr Zustand ist stabil.